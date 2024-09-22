قفشة: حلمي أن أصبح مثل أساطير الأهلي الخطيب وأبو تريكة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي أن حلمه هو أن يصبح من أساطير النادي مثل محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد أبوتريكة نجم الفريق السابق.

وتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز رقم 44 في استاد القاهرة مساء اليوم السبت بعد الفوز على جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قفشة في تصريحات تليفزيونية: "اليوم وصلت للأسيست رقم 49 لي مع النادي وتعادلت مع محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة أساطير النادي".

وأضاف: "حلمي أن أصبح من أساطير الأهلي وأكرر ما فعله الخطيب وأبو تريكة وكل يوم أنظر لما حققوه وكل ذلك يتحقق بالتعب والمجهود".

وتابع: "اليوم نحتفل بالدوري متأخرا بعد موسم صعب وطويل لكن حققنا فيه 4 بطولات ودائما كانت جماهير الأهلي السند والداعم الأول لنا ونريد أن نسعدهم دائما".

وأتم: "لدينا بطولة هامة بعد أسبوع مع الزمالك في السوبر الإفريقي، وهدفنا مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير".