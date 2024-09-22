الامارات | 19 مخالفة ممنوع ارتكابها خلال استخدام الإنترنت بالمدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إدارات مدارس حكومية وخاصة، ضوابط لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المدرسة، وقصرت استخدام الإنترنت على الأغراض الدراسية فقط، وضمن اللوائح والأنظمة والقوانين، منعت استخدام تكنولوجيا المعلومات لاستقبال أو إرسال أو توزيع أيّ موادّ مخالفة للتعليمات والأنظمة والقوانين المعمول بها، وعممت المدارس على الطلبة والمعلمين 19 مخالفة ممنوعاً ارتكابها، وذلك لضمان ترسيخ بيئة إلكترونية آمنة في المجتمع التعليمي، مشيرة إلى أن التأكد من أن جميع الطالب والموظفين على دراية بمخاطر استخدام الإنترنت واستخدامها بشكل مسؤول وآمن لغرض الدراسة، وأن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدّي إلى الفصل النهائي من المدرسة.

وتم تحديد 19 مخالفة محظوراً على جميع مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت المدرسية ارتكابها، وتشمل استخدام رسائل البريد الإلكتروني لتهديد أو مضايقة الآخرين، وإرسال أو نشر صور مزعجة على الإنترنت، واستخدام الإنترنت لارتكاب أي نوع من أنواع القرصنة مثل الموسيقى أو الأفلام أو البرامج، ومشاركة كلمات المرور أو استخدام كلمات مرور الآخرين وتوزيعها، وانتهاك قانون حق المؤلف في ما يتعلق بتنزيل أو نسخ الملفات الإلكترونية للاستخدام الشخصي، ومشاركة المسائل أو المعلومات السرية الخاصة بالمدرسة دون إذن، والمساس بأمن الأنظمة الإلكترونية للمدرسة بإدخال البرمجيات الخبيثة، واستخدام الإنترنت لأغراض شخصية، وزيارة مواقع الويب غير المصرح بها، وتوزيع أي معلومات غير صحيحة أو مسيئة أو افتراء، واستخدام لغة تهديد غير مناسبة في الاتصالات، وإتلاف الأجهزة أو البرامج، والتسبب عمداً في إلحاق ضرر بعمل أو برنامج شخص ما، والانخراط في التنمر عبر الإنترنت، والانتحال عبر الإنترنت، ونسب الأعمال لغير أصحابها، والوصول إلى المواقع الإباحية أو المواقع التي تروج للكراهية والتمييز والعنصرية، وإفشاء المعلومات الشخصية عن النفس دون إذن، وزيارة المواقع الاجتماعية دون إذن، واستخدام معلومات شخص آخر وصور العمل دون إذن.

وحددت سياسة السلامة الإلكترونية استخدامات للإنترنت مقبولة للطلبة، منها استخدام متصفحات الويب للأغراض التعليمية للبحث وجمع المعلومات من مختلف المواقع وقواعد البيانات، واستخدام الإنترنت لمشاركة المستندات والمهام التي تعزز العمل التعاوني، والحفاظ على سرية اسم المستخدم الشخصي وكلمة المرور المخصصين، وعدم المشاركة مع أي شخص كلمات المرور، وعدم محاولة الوصول إلى اسم المستخدم أو كلمة المرور أو الملفات أو البيانات الخاصة بأي شخص آخر وتغييرها، ومشاركة رسائل البريد الإلكتروني فقط مع أشخاص معرفين عن أنفسهم وموافق عليهم من قبل أولياء الأمور أو المعلمين، مع منع إحضار الهاتف النقال إلى المدرسة، حيث يتم رصده من خلال كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستخدام الإنترنت لإجراء اختبارات أو مهام عبر الإنترنت وافق عليها أو نصح بها المعلمون، ودراسة محتوى المنهج عبر الإنترنت وأداء المهام المتعلقة به بتفويض المعلمين، والقيام بمشاريع أو عروض للدروس، وإعداد التعاميم والدعوات والكتيبات العالمية لخدمة المجتمع أو الأنشطة المدرسية الأخرى بموافقة المعلمين، والوصول إلى مواقع الامتحان وأوراق التدريب، والوصول بشكل مسؤول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للأغراض التعليمية فقط بتوجيه المعلمين، واستخدام اللغة المناسبة دائماً في جميع الاتصالات الرقمية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية، والعناية الجيدة بجميع الأجهزة الرقمية المستخدمة.

فيما تضمنت الاستخدامات المسموح بها للمعلمين الالتزام باستخدام مسؤول وفعال للإنترنت، واستخدام الإنترنت فقط للأغراض المتعلقة بالمدرسة، واستخدام البريد الإلكتروني في ما يخص الأمور المتعلقة بالمدرسة فقط، والمشاركة في جميع الأنشطة التي تساعد على تعزيز وتحسين الجانب المهني للموظف، بما في ذلك البحث والتدريب عبر الإنترنت.