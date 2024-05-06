تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 15 Pro يأتي بترقية في كاميرة “periscope telephoto”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” بعض من مواصفات هاتف شاومي القادم من الفئة المميزة Xiaomi 15 Pro.

بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها المميزة، وتتجه التسريبات إلى تسليط الأضواء على سلسلة Xiaomi 15 للكشف عن المواصفات والتصميم المتوقع لهذه الإصدارات.

وتركز التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” اليوم بشكل خاص على إصدار Pro من السلسلة القادمة، حيث تدعم شاومي هذا الإصدار بشاشة micro منحنية بجودة عرض 2K، كما أكد مصدر التسريبات على أن شاشة الهاتف تختلف بشكل كبير عن الإصدار السابق دون أن يتم الكشف عن حجم الشاشة بشكل دقيق.

كما أوضح التقرير أن هاتف Xiaomi 15 Pro يأتي بوحدة كاميرة خلفية بتصميم مربع تأتي إلى يسار الغطاء الخلفي للهاتف، على أن تأتي الكاميرة بتصميم محسن.

من جانب أخر تتضمن الكاميرة في إصدار Pro إعدادات ثلاثية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل والتي سيكون لها القدرة على تصوير لقطات macro، كما تأتي فتحة الكاميرة بتصميم أوسع من الكاميرة المقدمة في Xiaomi 14 Pro.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن سلسلة Xiaomi 15 ستكون أولى الإصدارات التي تنطلق برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 4 والتي تقدم رسمياً في بداية شهر أكتوبر وتأتي بترقية مذهلة في الآداء وفقاً للتفاصيل التي نشرت حتى الآن.

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