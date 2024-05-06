تكنولوجيا: منصة Threads تتيح لك الآن التحكم في من يمكنه اقتباس منشوراتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمنح منصة Threads المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه اقتباس منشوراتهم (اي إعادة النشر مع التعليق).

فإذا كنت لا تريد أن يتمكن أي شخص من اقتباس منشوراتك، فلديك الآن خيار السماح للأشخاص الذين تتابعهم فقط بالقيام بذلك.

أو يمكنك إجراء ذلك بحيث لا يتمكن أي شخص على الإطلاق من اقتباس منشوراتك.

أعلن رئيس انستغرام، آدم موسيري، عن التحديث في نهاية هذا الأسبوع، قائلًا إنه يأمل أن “يساعد في إبقاء Threads مكانًا أكثر إيجابية“.

واختبرت المنصة هذه الميزة بين مجموعة من مستخدمي Threads الشهر الماضي، ولكنها الآن متاحة للجميع.

تعمل منصة Threads، والتي تضم الآن أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا، على إضافة المزيد من الميزات لتحسين الأمان وتجربة المستخدم الشاملة، مع استعارة بعض الأدوات من إنستغرام.

وفي الشهر الماضي، قدمت ميزة الكلمات المخفية، بحيث يمكن للمستخدمين تعيين مصطلحات معينة يريدون تصفيتها من الصفحة الرئيسية.

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