تكنولوجيا: هاتف iQOO Z9x 5G سيصل في 16 مايو.. إليك ما يمكن توقعه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة iQOO اليوم أنها ستكشف عن هاتف iQOO Z9x 5G في 16 مايو في الهند. ويبدو ان الصفحة المقصودة للهاتف متاحة الآن على موقع أمازون، لكنها لم تكشف عن أي شيء عن الجهاز بعد.

وفي الوقت نفسه، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة iQOO India الملصق التالي للكشف عن تصميم Z9x.

تشير الصورة الرسمية لـ iQOO Z9x 5G للهند إلى أنه يمكن أن يكون هو نفسه Z9x، الذي ظهر لأول مرة في السوق الصينية مؤخرًا.

وكشف تقرير حديث أن Z9x سيكون متاحًا في ثلاثة إصدارات؛ 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت. ومع ذلك، فإن أسعار هذه الاصدارات لا تزال غير معروفة.

فيما يلي نظرة على مواصفات الإصدار الصيني من iQOO Z9x 5G.

تبلغ أبعاد الهاتف 5G 165.70 × 76 × 7.99 ملم ويزن 199 جرامًا، كما انه يتميز بهيكل حاصل على تصنيف IP64، مما يوفر مقاومة ضد الغبار والماء.

يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1000 نتس في المتر المربع.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية من نوع Samsung S5K4H7 بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

وفي الخلف، يحتوي iQOO Z9x 5G على مستشعر Samsung S5KJNS الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عمق GalaxyCore GC02M1B بدقة 2 ميجابكسل. ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهة FunTouch OS 14.

علاوةً على ذلك، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 6 Gen 1، إلى جانب ذاكرة عشوائية LPDDR4x وتخزين UFS 2.2.

يحتوي الهاتف الذكي على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

سيوفر Z9x ميزات إضافية مثل المستشعر الضوئي لبصمات الأصابع الجانبي ومكبرات الصوت المزدوجة ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملم.

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