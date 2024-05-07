تكنولوجيا: تحديث Logic Pro 2 ينطلق لدعم مستخدمي أجهزة الآيباد الجديدة بتحربة ذكية #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي التحديث الجديد من برنامج Logic Pro 2 بمميزات جديدة ترتكز على الذكاء الإصطناعي لدعم مستخدمي أجهزة iPad Pro الجديدة.

قدمت ابل الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro بتركيز خاص على تحسين آداء مهام الذكاء الإصطناعي بدعم من رقاقة M4 الجديدة.

كما أعلنت ابل عن تحديث جديد لبرامج Final Cut Pro وLogic Pro، حيث أكدت ابل خلال الحدث اليوم على أن Logic Pro 2 يأتي بآداء أذكى من أي وقت مضى.

ويقدم تحديث Logic Pro 2 تجربة مميزة للمستخدمين لكتابة الأغاني، وضبط الإيقاعات، وإنتاج ومزج الأغاني، كما يأتي هذا الإصدار مساعد studio رقمي الذي يهدف لدعم المستخدمين في إنشاء الموسيقى.

كما تعمل مشغلات “Session” على توسيع إمكانيات الإيقاعات، وتضيف ابل أيضاً مشغل Bass جديد، هذا إلى جانب ميزة “Stem Splitter” التي تعمل على فصل أجزاء الملف الصوتي أو الموسيقي، وهي ميزة طورت لدعم المطربين لفصل الصوتيات الخاصة بالآلات الموسيقي، مع إضافة المؤثرات بسلاسة.

أيضاً يمكن إختيارات النغمة المثالية بإستخدام ChromaGlow وإختيار مؤثرات بين 5 إختيارات لدفع أفضل تجربة للمستخدمين.

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