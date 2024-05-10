شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح التحديث الأمنى لنظام Android بتاريخ 14 مايو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن طرح التحديث الأمني لنظام Android بتاريخ 14 مايو لهواتف Pixel الذكية المدعومة، حيث أعلنت الشركة أن آخر تحديثاتها لهواتف Pixel وPixel Tablet توفر إصلاحات خطيرة للغاية والعديد من الأخطاء عالية الخطورة في مكونات نظام Android.

وكشفت الشركة أيضًا أنها قامت بحل خطأ متعلق بالكاميرا في سلسلة Pixel 8، بينما تم أيضًا إصلاح مشكلة البلوتوث التي تؤثر على بعض هواتف Pixel من خلال آخر تحديث أمني لنظام Android لشهر مايو.

وفقًا لملاحظات إصدار الشركة، يتوفر آخر تحديث أمني شهري لـ Google Pixel للهواتف الحديثة للشركة، بدءًا من Pixel 8 وPixel 8 Pro وحتى Pixel 5a 5G، ووفقا للشركة، فإن هواتف Pixel الذكية التي تعمل بنظام Android 14 ستحصل على التحديث الأمني لشهر مايو، والذي من المتوقع أن يتم طرحه لجميع المستخدمين على مراحل خلال أسبوع.

سيستفيد أصحاب هواتف Pixel الذين يقومون بتنزيل التحديث الأمني لشهر مايو وتثبيته من التحسينات على الاستقرار أو الأداء لصوت Bluetooth منخفض الطاقة (LE) على هواتفهم الذكية، وفقًا لسجل التغييرات الخاص بالشركة، يعمل التحديث الأخير أيضًا على إصلاح الخلل الذي يؤثر على أداء الكاميرا في سلسلة Pixel 8 أثناء تسجيل الفيديو في ظل ظروف معينة.

تنص نشرة أمان Android لشهر مايو من Google على أن المشكلة الأمنية الأكثر خطورة التي تم تصحيحها هي ثغرة أمنية خطيرة في مكون النظام والتي من شأنها أن تسمح للمهاجم بالحصول على امتيازات مرتفعة على جهاز المستخدم، دون أي امتيازات تنفيذ إضافية.

يتضمن التحديث الأمني لشهر مايو تصحيحات لثغرات أمنية عالية الخطورة تؤثر على مكونات Android Framework والنظام وKernel، ويأتي أيضًا مزودًا بتصحيحات للعيوب الأمنية التي تؤثر على مكونات Qualcomm وMediaTek وArm، وفقًا لنشرة Android Security Bulletin من Google.

لتنزيل آخر تحديث أمني لنظام Android بتاريخ 14 مايو على هاتف Google Pixel الخاص بك، يمكنك تشغيل تطبيق الإعدادات والضغط على النظام > تحديثات البرامج > تحديث النظام، وستحتاج إلى إعادة تشغيل هاتفك بمجرد تثبيت التحديث، لإكمال العملية.