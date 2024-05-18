شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على وحدة تحكم Proteus Xbox.. لوحة ألعاب جديدة مصنوعة من مكعبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Xbox على توسيع نطاق إمكانية الوصول الخاصة بها باستخدام وحدة التحكم Proteus Controller، وهي لوحة ألعاب معيارية تم إنشاؤها بواسطة شركة الأجهزة الطرفية الناشئة Byowave كجزء من برنامج Designer for Xbox.

وتعد وحدة التحكم Proteus عبارة عن مجموعة من المكعبات بحجم كف اليد التي يمكن توصيلها ببعضها البعض في مجموعة واسعة من التكوينات، مع لوحات أمامية قابلة للتبديل تتضمن أزرار تحكم قياسية وعصي تناظرية ولوحة اتجاهية ، وفقا لتقرير انجادجيت .

وهذا يعني أنه يمكن للاعبين إعداد وحدة التحكم Proteus لاستخدامها بطرق فردية: بيد واحدة، ومسطحة على سطح المكتب، كجزء من لوحة الألعاب التقليدية مع مقابض راحة اليد، ومتصلة بعصا التحكم، وغيرها من الإعدادات.

كما يتضح من زر الصفحة الرئيسية المدمج في Xbox، كانت وحدة التحكم Proteus مدعومة من Microsoft وعند إطلاقها ستعمل فقط مع Xbox Series X/S وXbox One وWindows 10 و11. ولن تعمل مع PlayStation 5 أو التبديل على الأقل ليس في البداية.

تعد وحدة التحكم Proteus جزءًا من برنامج Design by Xbox، مما يعني أنه تم تطويرها جنبًا إلى جنب مع فرق الألعاب في Microsoft ويجب أن تعمل بسلاسة مع أجهزة الشركة، وتبيع شركات مثل Razer وTurtle Beach وPowerA وLogitech أيضًا أدوات تحمل شعار Design by Xbox، لكن شراكة Byowave تمثل تركيزًا جديدًا على منتجات إمكانية الوصول في هذا المجال.

وقالت Microsoft اليوم إنها تعمل على تسريع وتبسيط عملية التصميم بواسطة Xbox لمصنعي الأجهزة التي تركز على خدمة مجتمع ذوي الإعاقة.



