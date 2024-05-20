تكنولوجيا: Honor تطلق إصدار MagicBook X16 2024 Ryzen بسعر 415 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor في السوق الصيني مؤخراً إصدار MagicBook X16 2024 Ryzen الذي ينطلق باللون الفضي “Glacier” وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت وسعر 415 دولار.

تقدم Honor إصدار Ryzen من جهاز MagicBook X16 2024 بتصميم مميز بسماكة 17.9مم، ووزن 1.75 كجم، كما يضم هذا الإصدار شاشة IPS بحجم 16 إنش، وجودة عرض FHD+، وأبعاد 16:10، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معتم.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 300 nits، كما تقدم Honor الجهاز بمعايير “TUV Rheinland” التي تؤكد على خفض تأثير الإضاءة الزرقاء لراحة عين المستخدم، أيضاً تأتي الشاشة بتقنية مطورة من الشركة لدفع إضاءة من الشاشة تحاكي الإضاءة الطبيعية.

ويدعم هذا الإصدار معالج Ryzen 5-7640HS الذي يرتكز على معمارية Zen 4 ويضم 6 من الأنوية و12 threads، ويأتي المعالج بكرت الشاشة Radeon 760M مدمج.

أيضاً يتميز الجهاز باثنان من الأنماط في الآداء للتبديل بينها وفقاً لقوة الآداء بين 35W أو 45W، ويمكن التبديل بين الأنماط بسلاسة بالنقر على Fn+P.

ويأتي الجهاز بنظام تبريد أقوى لتحمل أعباء العمل المكثف، والذي يتضمن اثنان من الأنابيب الحرارية المميزة بقطر كبير، مع مروحة بآداء أعلى مميزة بشفرات نحيفة بشكل حرف “S”ولقد أكدت Honor على قدرة نظام التبريد على تبديد الحرارة بكفاءة.

كما ينطلق Ryzen edition MagicBook X16 بقدرة بطارية 60Wh والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 13.5 ساعة، ومع تشغيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل يستمر الجهاز بعمر شحن يصل إلى 11.8 ساعة، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

الجهاز يدعم أيضاً مميزات الإتصال الذكية التي تشمل مشاركة لوحة المفاتيح، والفارة، و مشاركة المكالمات، والكاميرة، وأيضاً مشاركة الإشعارات بين أجهزة الشركة المختلفة.

كما يضم الجهاز 2 من منافذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB4 بقدرة على نقل بيانات بسرعة 20 جيجابت في الثانية، وHDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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