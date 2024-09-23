تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Motorola Razr 50s قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد موتورولا مؤتمرها القادم في 27 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola Razr 50s، واليوم تم التأكيد على مواصفات هذا الإصدار كاملة.

قدمت موتورولا هواتف Razr 50 وRazr 50 Ultra للأسواق في شهر يونيو من هذا العام، والآن تستعد الشركة لجلب إصدار جديد بعنوان Razr 50s.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال أيام، على أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات مختلفة في الألوان تشمل الرمادي، والكريمي وأيضاً اللون البرتقالي.

وتؤكد الصور الرسمية على أن هاتف Razr 50s يأتي بحواف نحيفة في محيط الشاشة الداخلية والخارجية أيضاً مقارنة بهاتف Razr 50، كما تأتي الشاشة الخارحية بنفس الأبعاد المميزة للإصدار السابق.

ولقد رصد هاتف Motorola Razr 50s في قوائم Geekbench، حيث سجل 1040 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و1003 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما تأتي الرقاقة بسرعة رئيسية 2.00 GHz، وتتضمن 8 من الأنوية تنقسم إلى 4+4، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف قريباً بنظام تشغيل Android 14، ويدعم معايير HDR10+.

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