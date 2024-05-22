شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من وحى التسريبات.. أبرز الفروق بين Apple iPhone 15 Pro و iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة أبل مؤخرًا تشكيلة iPad الجديدة والأسرع والأفضل، والتالي في الخط هو سلسلة iPhone 16، على الرغم من أن الإطلاق لا يزال على بعد أشهر، فمن المتوقع أن يجلب هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المرتقبين ترقيات كبيرة مقارنة بسلسلة iPhone 15 Pro، مما يعد بتطورات واعدة في الحجم والأداء وتكنولوجيا الكاميرا والمزيد.

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على كل ما نعرفه حتى الآن عن سلسلة iPhone 16 Pro الرائدة من Apple استنادًا إلى العروض والتسريبات.

iPhone 16 Pro سيحصل على حجم أكبر وتصميم جديد

أحد أكثر التغييرات المتوقعة في طرازات iPhone 16 Pro هو زيادة الحجم. من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، ارتفاعًا من شاشة 6.1 بوصة في iPhone 15 Pro. وبالمثل، سيحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، ارتفاعًا من شاشة 6.7 بوصة في iPhone 15 Pro Max. في حين أن الشاشات الأكبر توفر مساحة أكبر للشاشة، فإن الأبعاد الإجمالية للأجهزة ستزداد أيضًا، مما يجعل الطرازات الجديدة أطول قليلاً وأعرض من سابقاتها.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر شركة Apple في استخدام الزجاج الخلفي ذي التأثير المصنفر الذي يتباين مع لون الإطار الرئيسي. ويشاع أيضًا أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يقدم ألوانًا لسلسلة iPhone 16 Pro مثل "أسود الفضاء" و"التيتانيوم الوردي"، مما يوفر للمستخدمين خيارات تشطيب جديدة.

سيكون iPhone 16 أكثر قوة مع شريحة جديدة

من المتوقع أن يتم تشغيل سلسلة iPhone 16 Pro بواسطة شريحة A18 الجديدة من Apple، المبنية على أحدث عقدة بدقة 3 نانومتر. في حين أن التفاصيل الدقيقة لتحسينات أداء الشريحة غير معروفة بعد، إلا أنه يمكن للمستخدمين توقع زيادة ملحوظة في الكفاءة والسرعة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب تحسين أداء المحرك العصبي.

iPhone 16 سيحصل على ترقيات كبيرة للكاميرا

يشاع أن iPhone 16 Pro وPro Max يتميزان بترقيات ملحوظة للكاميرا. ويشاع أن مستشعر الكاميرا الرئيسي عبارة عن عدسة أكثر تقدمًا بدقة 48 ميجابكسل، وتتضمن تصميمًا مكدسًا لتحسين الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم الطرازات الجديدة عدسة هجينة مكونة من 8 أجزاء للكاميرا ذات الزاوية الواسعة، إلى جانب تحسينات على العدسات المقربة والعدسات فائقة الاتساع.

ويقال إن كلا الطرازين يتميزان بعدسات تكبير Tetra Prism، التي توفر تقريب بصري 5x على الأقل وتقريب رقمي يصل إلى 25x. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الطلاء البصري المضاد للانعكاس إلى تحسين جودة الصورة عن طريق تقليل توهج العدسة والظلال.

أبل تقدم زر التقاط جديد؟

ويشاع أيضًا أن شركة Apple تخطط لإدخال زر التقاط جديد مع طرازات iPhone 16 Pro لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، الموجود على الجانب الأيمن من الجهاز، سيكون هذا الزر ميكانيكيًا وليس سعويًا، مع حساسية للضغط واللمس لوظائف مثل التكبير/التصغير والتركيز وتنشيط التسجيلات.

بطارية أكبر وشحن أسرع



يقال أيضًا أن طرازات Pro تحصل على تقنية البطاريات المكدسة التي قد تؤدي إلى زيادة سعة البطارية وشحن أسرع. بالإضافة إلى ذلك، قد تتميز النماذج بتصميم حراري جديد لمكافحة ارتفاع درجة الحرارة، ومن المحتمل أن تتضمن الجرافين لتحسين تبديد الحرارة.

خيارات الاتصال والتخزين في سلسلة iPhone 16 Pro

ومن المتوقع أن تدعم طرازات iPhone الجديدة اتصال 5G المتقدم، وذلك باستخدام مودم Snapdragon X75 من Qualcomm للحصول على أداء 5G أسرع وأكثر كفاءة. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تضمين تقنية Wi-Fi 7، مما يوفر سرعات متزايدة واتصالات أكثر موثوقية.

يمكن أن تصل خيارات التخزين إلى 1 تيرابايت لطرز iPhone 16 Pro، على الرغم من وجود شائعات عن مساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت. قد تشهد هذه الطرازات أيضًا ذاكرة فلاش NAND محسنة مع تقنية الخلايا رباعية المستوى عالية الكثافة.

المزيد الذي يمكن توقعه من سلسلة iPhone 16 Pro

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا توقع إدخال تقنية الميكروفون الجديدة لتجربة Siri المحسنة، بالإضافة إلى تحديثات iOS 18 المحتملة التي قد تجلب ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى سلسلة iPhone 16. من المقرر أن تستضيف شركة Apple مؤتمرها السنوي للمطورين، WWDC، في يونيو 2024، ويمكننا أن نتوقع المزيد من التفاصيل حول نظام التشغيل iOS 18 القادم - والذي سيظهر لأول مرة مع سلسلة iPhone 16 - ومزيد من المعلومات حول ميزات الذكاء الاصطناعي خلال الحدث.

ومع ذلك، على الرغم من أن كل هذه التفاصيل مبنية على شائعات، إلا أنها تعطينا فكرة واضحة عما يمكن أن نتوقعه من أجهزة iPhone Pro من الجيل الجديد. بالنظر إلى هذه التفاصيل، من الواضح أن سلسلة iPhone 16 Pro ستعد بترقيات كبيرة عبر جوانب متعددة، بما في ذلك الحجم والأداء وقدرات الكاميرا والاتصال. على الرغم من أنه قد لا تزال هناك تغييرات في خطط Apple قبل الإطلاق، فقد أثارت هذه الترقيات بالفعل الإثارة بين عشاق Apple ومستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.