تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 16 Pro باثنان من الكاميرات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف iPhone 16، ولقد إستهدفت أحدث التسريبات التركيز على إصدارات Pro، حيث تقدم ابل هاتف iPhone 16 Pro باثنان من الكاميرات الجديدة هذا العام.

أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت على منصة Weibo الترقية المرتقبة في كاميرة هواتف iPhone 16 Pro وPro Max المرتقبة.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بمستشعر جديد بدقة 48 ميجا بيكسل جديد بزوايا عرض فائقة الإتساع وأيضاً إمكانيات جديدة، بينما يأتي هاتف iPhone 16 Pro بكاميرة Tetraprism telephoto التي قدمت في إصدار Max السابق والتي تدعم تكبير بصري حتى 5 مرات.

وتتوافق هذه التفاصيل عن معلومات سابقة نشرت في تقرير من المحلل “Ming-Chi Kuo” والتي أشير فيها إلى أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات.

من جانب أخر تؤكد التفاصيل الجديدة تسريبات سابقة نشرت في أكتوبر حول خطط ابل لدعم هاتف iPhone 16 Pro Max بمستشعر جديد بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يوضح مصدر التسريبات أن هاتف 16 Pro Max لن يحصل على ترقية في مواصفات التكبير البصري هذا العام، لذا ستتوافق مواصفات كاميرة telephoto في هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

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