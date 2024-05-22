شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق شارة إضافة جديدة لكروم بوك تسهل العثور على تطبيقات الويب وتثبيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على إنشاء شارة جديدة تضيفها إلى كروم بوك مصممة للتسهيل على مستخدمي ChromeOS العثور على تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) وتطبيقات Android وتثبيتها، وترتبط الشارة مباشرة بتطبيق الويب الذى ترغب فى تثبيته أو بمتجر Google Play (إذا كان تطبيق Android)، وفقًا لتقارير 9to5Google .

وقال التقرير، إن العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن تطبيقات يبدأون ببحث Google وينتهي بهم الأمر فى مواقع المطورين وهو مكان رائع لعرض شارة "إضافة إلى Chromebook" وجذب مستخدمي ChromeOS إلى التطبيق.

ولا يوجد عائق كبير عندما يتعلق الأمر بالعثور على تطبيقات Android وتثبيتها على جهاز Chromebook، حيث ينتقل معظم الأشخاص مباشرة إلى متجر Play لتثبيتها.

ومع ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بتطبيقات الويب باعتبارها مجرد علامة تبويب أخرى لموقع ويب Chrome، حيث ليس من الواضح كيفية تثبيت تطبيق الويب على Chromebook (تحتاج إلى الضغط فوق الرمز الموجود في الجزء العلوي الأيمن في Chrome).

كما إن الشيء العظيم في تطبيقات PWA هو أنها يمكن أن تكون شاملة تقريبًا مثل التطبيق الكامل ويمكن تشغيلها دون الاتصال بالإنترنت ولكن يتم تحميلها بشكل أسرع.

وإذا قمت بتثبيتها مباشرة على الشاشة الرئيسية لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، فلا يمكن تمييزها تقريبًا عن التطبيق العادي، وتعمل شارة "إضافة إلى Chromebook" الجديدة على زيادة احتمالية تمكن الأشخاص من العثور على هذه التطبيقات وتثبيتها.

وتلاحظ جوجل أن هناك أكثر من 100 مليون مستخدم لتطبيقات الويب شهريًا على متصفحات Chrome (جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك ChromeOS)، لذلك هناك الكثير من الفرص للمطورين لوضع تطبيقاتهم على أجهزة الكمبيوتر.