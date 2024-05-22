شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتفاعل مع اتهام سكارليت جوهانسون لـ OpenAI بنسخ صوتها دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إيلون ماسك التطور السريع للذكاء الاصطناعي (AI) وقال مرارًا وتكرارًا كيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة أن تلحق الضرر بالبشر، وكان ماسك من بين خبراء التكنولوجيا الذين دعوا إلى فرض حظر على تطوير الذكاء الاصطناعى العام الماضى، قائلين إنه قد يشكل تهديدًا للمجتمع، انتقد ماسك أيضًا ChatGPT في الماضى ولم يترك أى جهد فى التعبير عن رأيه حول كيف يمكن أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي ضارة، الآن، وجدت OpenAI نفسها وسط جدل مؤخرًا وسارع " ماسك " للرد عليه، وفقاً لموقع indiatoday.

اتخذت ممثلة هوليوود سكارليت جوهانسون إجراءات قانونية ضد OpenAI، متهمة ChatGPT بنسخ صوتها، وردًا على هذه المشكلة، كتب ماسك في تغريدة على موقع X أن هذا يبدو وكأنه حلقة من مسلسل Black Mirror، وهو عبارة عن سلسلة ويب من الخيال العلمي على Netflix تتحدث عن مخاطر التكنولوجيا وكيف يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للإنسانية.

قالت جوهانسون يوم الاثنين إن OpenAI استخدمت صوتًا "مشابهًا بشكل مخيف" لصوتها في برنامج الدردشة ChatGPT 4o، على الرغم من رفضها طلبهم تقديم صوتها، وقالت الممثلة إن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان اتصل بها في سبتمبر الماضي، والذى يعتقد أن صوتها يمكن أن يساعد فى سد الفجوة بين التكنولوجيا والجمهور.

وأضافت أنه بعد تسعة أشهر، أشار أصدقاؤها وعائلتها إلى التشابه الغريب بين صوتها وصوت أغنية "Sky" لقناة ChatGPT 4o و قدمت OpenAI مؤخرًا ChatGPT 4o، حيث سلطت الضوء على إمكانيات الدردشة الصوتية الجديدة، بما في ذلك خمسة أصوات مميزة، أحدها كان Sky.

أعربت جوهانسون عن صدمتها وعدم تصديقها عند سماعها العرض التوضيحي، مما دفعها إلى الاستعانة بمستشار قانوني، واتصل محاموها بـ OpenAI لطلب تفاصيل حول عملية إنشاء صوت "Sky" بعد ذلك، ووافقت شركة OpenAI على التوقف عن استخدام صوت "Sky".

ردًا على بيان جوهانسون، قال ألتمان لشبكة إن بي سي نيوز إن Sky لم تكن سرقة لصوت جوهانسون، وأضاف أن الصوت تم تسجيله بواسطة ممثل محترف ولا يمكن الكشف عن هوية الممثل لأسباب تتعلق بالخصوصية، "لقد قمنا بإلقاء الممثل الصوتى خلف صوت سكاى قبل أى تواصل مع السيدة جوهانسون، احترامًا للسيدة جوهانسون، توقفنا مؤقتًا عن استخدام صوت سكاي في منتجاتنا، ونأسف للسيدة جوهانسون لأننا لم نتواصل بشكل أفضل".