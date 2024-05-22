شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلقة كهربائية تحمى من أضرار تناول الملح عن طريق تعويضه بلسعة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستبعد الملح من نظامك الغذائي، إما لأسباب طبية أو لمجرد محاولة التمتع بصحة جيدة، فقد تكون الأطعمة منخفضة الصوديوم بمثابة خيبة أمل.

لكن لا تيأس أطلقت شركة يابانية أن لديها حلاً في ملعقة الملح الكهربائية ، والتي تستخدم أقطابًا كهربائية لكهربة لسانك لإعطائك صدمة مالحة صغيرة.

والفكرة، كما تقول رويترز، هي أنها تمرر تيارا كهربائيا صغيرا "لتركيز جزيئات أيون الصوديوم على اللسان"، مما يعزز النكهة المالحة، كما أنها مثل تكنو أومامي.

وتقول الشركة إن الهدف هو حث الناس على تناول طعام صحي أكثر من خلال السماح لهم بتناول الأطعمة منخفضة الصوديوم دون الشعور بالحزن على مدى عدم ملوحتها.

وتعاونت كيرين مع البروفيسور هومي مياشيتا من كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة ميجي اليابانية لاختبار التكنولوجيا في مجموعة من عيدان تناول الطعام التي تم ربطها عبر سلك بحزمة بطارية يتم ارتداؤها على المعصم.

وتزعم الشركة أن عيدان تناول الطعام زادت من المذاق المالح بنسبة تصل إلى 50 % ، وقد يتذكر قراء The Verge منذ فترة طويلة أنه قبل عامين، اكتشف مياشيتا مفهومًا لتلفزيون سهل اللعق يسمح لك بتذوق الأشياء التي تراها في قصصك، وهو مفهوم ما زلت أجد صعوبة في التأقلم معه.

ووفقًا لترجمة ChatGPT لاحتياطات السلامة الخاصة بملعقة الملح الكهربائية ( PDF )، لا ينبغي لبعض الأشخاص استخدامها، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون الأجهزة الطبية المزروعة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو الأجهزة القابلة للارتداء مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، أو الذين يعانون من حساسية معدنية، أو لديهم مشاكل في أعصاب الوجه. أو تعاني من اضطرابات النزيف أو تخضع حاليًا لعلاج الأسنان أو قد تكونين حاملاً. ويوصى بالتحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من حالات مثل أمراض الحموية أو الضعف الإدراكي الشديد أو الأورام الخبيثة، و هذه قائمة مخيبة للآمال لأنها ربما تنطبق على العديد من الأشخاص الذين ستستفيد منهم هذه الملعقة أكثر من غيرهم.

وسيتم طرح الملعقة فقط في دفعة محدودة من 200 قطعة في البداية وتباع مقابل 19800 ين (أي حوالي 127 دولارًا)، لكن كيرين ستبدأ في البيع للأسواق الخارجية في العام المقبل، ويقال إنها تأمل في بيعها لمليون شخص في السنوات الخمس المقبلة.