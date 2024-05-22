شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون صينيون يقترحون إطارا للتنبؤ بالانهيارات الأرضية عبر صور الأقمار الاصطناعية والتعلم الآلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت مجموعة من الباحثين الصينيين إطارا جديدا للتنبؤ بالانهيارات الأرضية قائما على الفيزياء وفعالا من حيث التكلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/ أن التنبؤ بالتشوهات الأرضية يعد جزءا مهما من أنظمة الإنذار المبكر من الانهيارات الأرضية، ويحقق التنبؤ بالانهيارات استنادا إلى الرصد الجيوتقني في الموقع أداء جيدا، في حين أن تكاليفه المرتفعة والقيود المكانية تعوق الاستخدام المتكرر داخل المناطق الواسعة.

وأضافت أن استخدم الباحثين من جامعة الصين لعلوم الأرض وجامعة بكين وجامعة لايبنيز في هانوفر ومركز بحوث علوم الأرض الألماني مزيجا من رادار الفتحة الاصطناعية متعدد التداخل الزمني (MT-InSAR) وتقنيات التعلم الآلي لاستخراج سلاسل زمنية للانهيارات الأرضية من خلال صور الأقمار الاصطناعية لتوفير بيانات أساسية منخفضة التكلفة للإنذار والتنبؤ المبكرين.

وأشارت إلى أن استخدم الباحثين من جامعة الصين لعلوم الأرض وجامعة بكين وجامعة لايبنيز في هانوفر ومركز بحوث علوم الأرض الألماني مزيجا من رادار الفتحة الاصطناعية متعدد التداخل الزمني (MT-InSAR) وتقنيات التعلم الآلي لاستخراج سلاسل زمنية للانهيارات الأرضية من خلال صور الأقمار الاصطناعية لتوفير بيانات أساسية منخفضة التكلفة للإنذار والتنبؤ المبكرين.

وأظهر التطبيق طريقة التنبؤ في منطقة خزان الخوانق الثلاثة في الصين أن MT-InSAR يمكنه مراقبة التشوهات الأرضية بدقة ويمكن لخوارزميات التعلم الآلي أن تحدد بدقة العلاقة غير الخطية بين التشوه الأرضي ومحفزاته ومن خلال دمج مزايا MT-InSAR وتقنيات التعلم الآلي.

ويمكن لإطار التنبؤ المقترح - مع الأخذ في الاعتبار المبادئ الفيزيائية وراء التشوهات الأرضية - التنبؤ بالانهيارات الأرضية بشكل فعال من حيث التكلفة داخل مناطق واسعة، كما أشار المقال البحثي.