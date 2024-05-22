شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتعاون مع شركات العملات المشفرة لمحاربة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، بالتعاون مع شركات العملات المشفرة الكبرى، عن مبادرة جديدة للسلامة عبر الإنترنت تهدف إلى مكافحة الحالات المتزايدة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك مخططات الاحتيال المالي المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، وانضم إليهم التحالف، المسمى Tech against Scams، إلى المعركة المستمرة ضد مجرمي الإنترنت الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة لخداع الضحايا المطمئنين، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لميتا، فإن الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة عبر الإنترنت والعملات المشفرة يوفر أيضًا مساحة للمحتالين عبر الإنترنت لاستخدام أدوات متطورة للتخطيط لعمليات الاحتيال على نطاق غير مسبوق، إنهم يحاولون التواصل مع المستخدمين الأبرياء عبر الإنترنت والاحتيال عليهم عن طريق خداعهم والاستفادة من نقاط ضعفهم العاطفية والمالية.

شهدت حالات الاحتيال عبر الإنترنت هذه ارتفاعًا بشكل خاص في السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا حالات الاحتيال الرومانسي واحتيال "ذبح الخنازير".

ما هو الاحتيال الرومانسي

بالنسبة إلى غير المدركين في عمليات الاحتيال الرومانسية، يقوم المحتالون بإنشاء هويات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Tinder وإقامة علاقات حميمة مع الضحايا المطمئنين، عادةً من خلال منصات المواعدة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يستخدم هؤلاء المحتالون رسائل الإطراء والود والوعود بالحب والرفقة لكسب ثقة ومودة أهدافهم، وبمجرد تمكنهم من الارتباط بالضحية، فإنهم يتلاعبون بضحاياهم لتقديم المال أو المعلومات القيمة تحت ذرائع كاذبة، واستغلال عواطفهم لتحقيق مكاسب مالية.

ما هي عملية احتيال ذبح الخنازير

من ناحية أخرى، في حالات احتيال "ذبح الخنازير"، يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا بمرور الوقت قبل خداعهم لاستثمار الأموال في فرص وهمية أو غير موجودة، ويشير مصطلح "ذبح الخنازير" الذي نشأ في الصين إلى العملية التدريجية لكسب ثقة شخص ما، وهو ما يشبه تقطيع الخنزير ببطء، وغالبًا ما يستخدم المحتالون عروضًا مربحة ووعودًا كاذبة بعوائد عالية لإغراء الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال، ومع ذلك، بمجرد قيام الضحية بتسليم أمواله، يختفي المحتالون، مما يتركهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة.

والجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال هذه آخذة في الارتفاع وتؤثر على آلاف الأشخاص حول العالم، وإدراكًا لخطورة الموقف، تعاونت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وواتساب، مع شركات العملات المشفرة مثل Coinbase وKraken وRipple وGemini، وتطبيقات المواعدة مثل Match Group، الشركة التي تقف وراء تطبيقات المواعدة الشهيرة مثل Tinder، لتشكيل جبهة موحدة ضد الأنشطة الاحتيالية.

وقال جاي روزين، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة ميتا في بيان: "نأمل أن يكون هذا التحالف بمثابة قوة مضاعفة لفرق الأمن في شركات التكنولوجيا لمشاركة رؤى واتجاهات التهديد لتمكين المزيد من الاضطرابات المؤثرة لشبكات الاحتيال حول العالم".

كيف ستعمل التكنولوجيا ضد الاحتيال

ومن خلال التكنولوجيا ضد عمليات الاحتيال، ستتعاون شركة ميتا والشركات المشاركة بشكل وثيق لتحديد وتحييد الأدوات والتكتيكات التي يستخدمها المحتالون، ويتضمن ذلك مشاركة الرؤى القيمة وأفضل الممارسات ومعلومات التهديدات للبقاء في صدارة تقنيات الاحتيال المتطورة، بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بتثقيف المستخدمين حول المخاطر المرتبطة بالتفاعلات عبر الإنترنت والمعاملات المالية.

ومن خلال رفع مستوى الوعي وتوفير التدابير الاستباقية، تسعى المبادرة إلى تمكين المستخدمين من تحديد عمليات الاحتيال المحتملة وتجنبها قبل أن يتعرضوا لأي ضرر.