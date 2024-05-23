شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snap تلحق عدسات الواقع المعزز الخاصة بها بـ Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت شركة Snap، أن يكون لديها تطبيق كاميرا لسطح المكتب يتضمن مجلدات الواقع المعزز، لكنها توقفت عن ذلك في العام الماضي، وتعمل Snap الآن على جلب عدسات الواقع المعزز إلى سطح المكتب بطريقة مختلفة عبر ملحق Google Chrome.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، يمكن لـ Snapchat Camera لمتصفح Chrome تمكين عدسات الواقع المعزز AR مباشرة على كاميرا الويب الخاصة بك.

يمكنك بعد ذلك استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو والبث المباشر وتسجيلات الفيديو وما إلى ذلك، لكن على عكس تطبيق سطح المكتب السابق، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Snapchat لاستخدام العدسات.

ستتمكن أيضًا من استخدام أي عدسات مخصصة تقوم بإنشائها، وسيمنحك إحضار العدسات إلى Chrome قدرًا أكبر من المرونة.

جدير بالذكر أن عدسات AR متأصلة منذ فترة طويلة في هوية Snapchat، إنها إحدى الميزات الرئيسية التي ساعدت التطبيق على التميز إلى جانب نقطة القوة المبكرة للرسائل المرئية سريعة الزوال، لذا فمن المنطقي أن تستفيد شركة Snap منها في أكبر عدد ممكن من المجالات.



وعلى الرغم من أن العدسات قد تضفي الحيوية على الأشياء قليلاً عندما تكون في مكالمة Discord مع الأصدقاء، فمن الصعب أن تتخيل أي شخص لديه تأثير شهاب أو غطاء رأس ضفدع افتراضي أثناء مكالمة جماعية جادة.

