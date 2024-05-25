خطوات بسيطة لتنظيف مكيف الهواء لتحسين أدائه

الشارقة - اميمة ياسر - نشر موقع هيلثي، خطوات بسيطة لتنظيف مكيف الهواء الخاص بك، للحصول على أداء أفضل.

قم بإيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي

قم بإيقاف تشغيل المكيف من البوكسة الكهربائية أو من المفتاح الرئيسي.

تأكد من فصل التيار الكهربائي للسلامة أثناء التنظيف.

إزالة المرشح والتنظيف

اسحب أو افتح غطاء المرشح وأخرج المرشح.

قم بتنظيف المرشح باستخدام المكنسة الكهربائية أو بغسله بالماء وتركه ليجف تمامًا.

تنظيف لفائف التبريد

استخدم فرشاة ناعمة أو هواء مضغوط لتنظيف لفائف التبريد من الغبار والأوساخ.

تجنب استخدام أي مواد كيميائية لتنظيف اللفائف.

تنظيف الوحدة الخارجية

قم بإزالة أي أوراق أو أعشاب أو أي أوساخ من حول الوحدة الخارجية.

امسح الوحدة الخارجية بقطعة قماش نظيفة لإزالة الأتربة والغبار.

إعادة تركيب المرشح والتشغيل

أعد تركيب المرشح النظيف في مكانه.

أعد توصيل التيار الكهربائي وشغّل المكيف.

يجب تنظيف المرشحات مرة واحدة على الأقل كل شهر لضمان كفاءة التبريد وتوفير استهلاك الطاقة. كما ينصح بإجراء صيانة دورية للمكيف مرة أو مرتين في العام.