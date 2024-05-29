تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن الإصدار الخاص من هاتف Nothing Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nothing بشكل رسمي اليوم عن إصدارها الخاص من هاتف Nothing Phone (2a) الذي يتميز بلمسات من ألوان الأصفر والأحمر وأيضاً اللون الأزرق.

قدمت شركة Nothing للأسواق اليوم إصدار خاص من هاتف Phone (2a) من الفئة المتوسطة، وتستمر الشركة في تبني التصميم الشفاف المميز لإصدارات الشركة.

ويختلف هذا الإصدار ببعض اللمسات من الألوان في الغطاء الخلفي للهاتف، والتي تشمل ألوان ظهرت في إصدارات سابقة من منتجات Nothing.

ويتوفر الإصدار الخاص من هاتف Phone (2a) بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن ينطلق الهاتف للأسواق بسعر 379 يورو، أيضاً يتوفر الهاتف للشراء بدءاً من الأول من يونيو.

من جانب أخر لا تختلف المواصفات الأخرى لهذا الإصدار عن الإصدار الأصلي، حيث يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7200 Pro، ويأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية بميزة التثبيت البصري مع كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Nothing Phone (2a) بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويأتي بنظام تشغيل Android 14.

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