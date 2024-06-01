شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تكشف عن ملخص إشعارات الذكاء الاصطناعى وصوت المحادثة لـ Siri فى WWDC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على تقديم ميزة ملخص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) عندما تكشف عن نظام التشغيل iOS 18 في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) 2024، وفقًا للتقرير، و من المرجح أن تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي "العملية" عندما تستضيف حدثها السنوي الذي يركز على المطورين في 10 يونيو.

وهناك ميزة أخرى مخطط لها ستجعل سيري أكثر تحادثية حيث قد يضيف الذكاء الاصطناعي خطابًا طبيعيًا وعاطفيًا إلى العالم الافتراضي، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تشق وظائف الذكاء الاصطناعي طريقها أيضًا إلى تطبيقات Safari والصور والملاحظات من أبل.

أبل تقوم بتحديث سيري بميزات الذكاء الاصطناعي

تفيد تقارير أبلInsider أن عملاق التكنولوجيا يخطط لترقية Siri بشكل كبير من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي فيه، و نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، يشير المنشور إلى أن شركة أبل قامت بتسمية مشروع مبادرات الذكاء الاصطناعي داخليًا باسم Greymatter، وأنها تعمل على تقديم ميزة تسمى "Greymatter Catch Up"، إنها في الأساس ميزة تلخيص الإشعارات، لكن المنشور يدعي أنها ستعمل عبر Siri.

وزعم التقرير أن سيري قد يكون قادرًا أيضًا على التعامل مع الأوامر المعقدة بشكل أفضل، ويقال أنه سيتم الحصول على إطار استجابة ذكي جديد ونموذج لغة كبير على الجهاز (LLM) والذي سيفهم سياق الطلب وسيقوم بتعديل ردوده، ويتوقع التقرير أيضًا أن تكون اللغة أكثر تحادثية مع إدراج LLM.



كذلك فمجال التركيز الآخر لشركة أبل هو دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها الحالية لجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة، وعلى سبيل المثال، ادعى تقرير سابق أن متصفح Safari قد يحصل على ميزة تلخيص صفحة الويب.

وقد يكون هذا مشابهًا للميزات التي يقدمها برنامج Gemini من Google وCopilot من مايكروسوفت، وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا تقديم ميزة Web Eraser التي يمكنها حذف أي عنصر من صفحة الويب بما في ذلك إعلانات البانر والصور والنص.

يمكن أن يحصل تطبيق الصور أيضًا على أداة AI يطلق عليها اسم "Clean Up" والتي يُقال إنها توفر للمستخدمين إمكانات تحرير "بمستوى Photoshop"، و يقال إن الميزة يمكنها إزالة أي كائنات خلفية غير مرغوب فيها من الصورة.



كما يمكن أيضًا إضافة ميزة النسخ الصوتي في الوقت الفعلي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق Notes، وادعى تقرير يوضح تفاصيل هذه الميزة أن المستخدمين سيتمكنون من قراءة هذه النصوص وتحريرها ونسخها ومشاركتها لاحقًا، لمتابعة النسخ الطويلة أو الملاحظات بسهولة، تتم أيضًا إضافة ميزة تلخيص النص إلى تطبيق Notes.