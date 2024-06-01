شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Opera One يحصل على قدرات الذكاء الاصطناعى الخاصة بـ Gemini.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Opera عن شراكة مع Google Cloud لدمج الميزات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في متصفح Aria AI، وكجزء من التعاون، سيتم الآن تشغيل روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي (AI) المدمج في متصفح Opera One بواسطة Gemini، وهو نموذج اللغة الكبير من Google (LLM)، وسيكون لديه إمكانات إنشاء الصور ووظيفة تحويل النص إلى صوت - وكلاهما يصلان ك جزء من برنامج AI Features Drops الجديد على المنصة.

شراكة Google Cloud-Opera

في منشور بالمدونة، أعلنت Opera أن متصفح Aria AI الخاص بها، والذي يتم تشغيله بواسطة محرك AI Composer AI متعدد LLM، سيستفيد من تكامل Gemini، وستوفر هذه الخطوة لمستخدمي متصفح Opera One "أحدث المعلومات، وبأداء عالٍ"، وفقًا للشركة.

ستتوفر الميزات الجديدة في البداية كجزء من AI Features Drops، وهو برنامج جديد يتيح للمتبنين الأوائل تجربة الميزات التجريبية قبل إصدارها للجمهور. يتمتع الإصدار التجريبي من Opera One Developer الآن بإمكانيات إنشاء الصور المدعومة بواسطة Imagen 2، وهو نموذج نشر النص إلى الصورة من Google على Vertex AI.



وعند الإعلان عن التعاون، قالت إيفا فورس، المدير العام لشركة Google Cloud Nordic Region: "يسعدنا رفع مستوى تعاوننا طويل الأمد مع Opera من خلال تعزيز ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مساحة المتصفح.



نحن نؤمن بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيكون مفتوحًا، لذلك نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أفضل البنية التحتية ومنتجات الذكاء الاصطناعي والمنصات ونماذج الأساس من جوجل لتمكين المؤسسات من رسم مسارها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

حول متصفح Aria AI

يتوفر روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Opera على سطح المكتب بالإضافة إلى منصات Android وiOS، مما يوفر استجابات سريعة للاستفسارات وميزات إنشاء المحتوى من خلال الاتصال بالإنترنت في الوقت الفعلي، ويحتوي على أدوات مثل Compose التي تنشئ المحتوى والتحسين الذي يمكن استخدامه لتعديله.

وفقًا لـ Opera، يمكن للمستخدمين ببساطة تسليط الضوء على جزء معين من النص على المتصفح ويمكن لـ Aria تقديم تفسير له، بناءً على البيانات المتاحة حاليًا على الويب بالإضافة إلى مجموعة البيانات المتاحة للجمهور التي تم تدريبها عليها، ويمكن الوصول إلى Aria عبر جميع المتصفحات مثل Opera One وOpera GX.