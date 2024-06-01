شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos ينافس Instagram وX فى مشاركات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Photos والذى وفر إضافة صفحة مشاركة تركز على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الحالي، تعد Google Photos موطنًا لجميع الصور ومقاطع الفيديو، والتي توفر خدمات النسخ الاحتياطي.

ومع الحفاظ على وفائها بخدماتها، لم تتراجع خدمة Google Photos مطلقًا عن تحديث التطبيق بميزات وأدوات تحرير جديدة، والآن، أصبحت Google Photos جاهزة لتحقيق قفزة كبيرة من خلال جعلها قناة تواصل اجتماعي.

وفقًا لـ Android Authority، هناك أدلة كافية على أن الشركة تعمل على إنشاء صفحة مشاركة تركز على التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا العمل على تحسين تجربة المستخدم من خلال زيادة مساحة التخزين.

ما هي صفحة المشاركة الاجتماعية؟

ستكون صفحة المشاركة التي تم إصلاحها مشابهة لما تبدو عليه صفحة الإعجابات في انستجرام، ويشير التقرير إلى أنه في الإصدار المحدث، يمكن أن تستبدل Google Photos رمز المشاركة الحالي، الموجود في الجزء العلوي الأيمن بجوار صورة ملفك الشخصي، بأيقونة إشعار. سينقلك هذا الرمز الجديد القادم إلى صفحة نشاط المشاركة، وهي مجرد خلاصة إشعارات اجتماعية.



من المتوقع أن تدرج هذه الصفحة الإعجابات والتعليقات لألبوماتك بينما تعلمك أيضًا عندما يضيف شخص ما صورًا، و هناك ميزة إضافية، وفقًا للتقرير، وهي أن الصفحة يمكنها أيضًا تنبيهك عندما يضيفك شخص ما إلى مجموعة.

ولكن ماذا يحدث بعد ذلك لصفحة المشاركة الموجودة بالفعل؟ ويضيف التقرير أن هذه الصفحة ستنتقل على الأرجح إلى مكان ما في صفحة نشاط المشاركة القادمة، ويمكن للمستخدم الوصول إلى روابط المشاركة من الزاوية العلوية اليمنى للصفحة الجديدة، وفقًا للافتراضات.

اعتبارًا من الآن، تركز صفحة رابط المشاركة بشكل أساسي على إنشاء ألبومات جديدة ومشاركتها مع مستخدم معين، كما يتيح للمستخدم عرض الألبومات والروابط الموجودة التي تمت مشاركتها مسبقًا.

المزيد من السعة التخزينية في Google Photos

تحديث آخر لGoogle Photos هو تقديم نوع جديد من العدادات التي ستساعدك على استعادة المزيد من مساحة التخزين، ومن المفترض أن يظهر هذا المقياس عند النقر فوق فئة ما، مثل لقطات الشاشة في قسم المراجعة والحذف في صفحة إدارة المتجر، سيشير هذا المقياس إلى مقدار مساحة التخزين التي يمكن للمستخدم تحريرها من خلال اتخاذ جميع الإجراءات المقترحة على الصفحة.