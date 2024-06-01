شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم الكاميرا العمودى فى iPhone 16 لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل ستجلب تغييرات كبيرة في التصميم لتشكيلة iPhone 16 القادمة، مع أحد التغييرات البارزة وهو التخلص من تخطيط الكاميرا القطري والعودة إلى الترتيب الرأسي، ووفقًا للتقارير، قد تعيد شركة أبل الإعداد الرأسي المشابه لما اعتدنا رؤيته في iPhone X و11.

وفي حين أن تغيير التصميم هذا قد يبدو وكأنه تعديل جمالي وطريقة أبل فقط لتقديم شيء مختلف، فإن محاذاة الكاميرا العمودية ليست كذلك، فقط للمظهر ولكن للوظيفة، وعلى وجه التحديد، تم تصميمه لتسجيل الفيديو المكاني.

حاليًا، يتميز iPhone 15 Pro وPro Max بالقدرة على تسجيل الفيديو المكاني، وهو تنسيق يلتقط معلومات متعمقة للعرض الغامر في سماعات الرأس المتوافقة مثل أبل Vision Pro، وتتطلب هذه الميزة كاميرات ذات محاذاة رأسية، والتي تمتلكها طرازات Pro مع إعداد الكاميرا الثلاثية، لكن iPhone 15 و15 Plus لا تفعل ذلك.

ومن خلال إعادة التخطيط الرأسي لجهاز iPhone 16 و16 Plus الأساسي، يمكن لشركة أبل توسيع نطاق توفر ميزة تسجيل الفيديو المكاني، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع.

بخلاف الفيديو المكاني، يوفر التخطيط الرأسي فوائد محتملة أخرى. يمكن أن يسمح بأجهزة استشعار أكبر، مما يتيح أداءً محسنًا في الإضاءة المنخفضة وصورًا أكثر وضوحًا، وبالإضافة إلى ذلك، قد يوفر مساحة أكبر لوحدات الكاميرا الإضافية، مما يمهد الطريق لترقيات الكاميرا المستقبلية في الطرز غير الاحترافية.



والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التصميم النهائي لا يزال غير مؤكد، فإن المخططات والعروض المسربة تشير بقوة إلى العودة إلى تخطيط الكاميرا العمودية لجهاز iPhone 16 و16 Plus، وإذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا التغيير في وضع الكاميرا العمودي يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات الكاميرا في هذه الطرازات ويمهد الطريق لميزات جديدة مثيرة مثل الفيديو المكاني.

مزيد من التحديث إلى iPhone 16

وبصرف النظر عن تخطيط الكاميرا الجديد، فمن المتوقع أيضًا أن يجلب iPhone 16 الجديد بعض التغييرات المهمة الأخرى، ووفقا للتقارير، ستتضمن تشكيلة iPhone 16 "زر الالتقاط" الجديد، وهو زر ميكانيكي ولكنه حساس للمس على الجانب الأيمن من الهاتف، مصمم لتعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي من خلال السماح للمستخدمين بالتكبير والتركيز والتكبير، التقاط الصور بشكل أكثر حدسية. ستحصل جميع طرازات iPhone 16 أيضًا على زر الإجراء من طرازات iPhone 15 Pro، مما يسمح بوظائف قابلة للتخصيص مثل تشغيل المصباح أو تشغيل الكاميرا.