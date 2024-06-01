تكنولوجيا: هاتف Realme C63 ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وبطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme C، حيث انطلق هاتف Realme C63 بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Realme C63 بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة في الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 560 nits، مع مستشعر مزدوج بتقنية الذكاء الإصطناعي لضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة، كما تضم الشاشة “Mini Capsule” مع تقنية اللمس الذكية “Rainwater” وميزة الإيماءات في الهواء التي تتيح للمستخدم التلويح للرد السريع على المكالمات، أو كتم الصوت للمكالمات الواردة وأيضاً دعم التمرير لأسفل ولأعلى في بث الفيديو.

ويضم Realme C63 وحدة كاميرة بتصميم مربع كبير في الغطاء الخلفي، والتي تضم اثنان من الكاميرات مع فلاش LED، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

كما يتوفر هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأخضر، على أن يتميز اللون الأزرق بتصميم جلدي “vegan”، ويأتي هذا النموذج بوزن أثقل 2 جرام، حيث يتميز بوزن 191 جرام، كما يضم الهاتف معالج Unisoc T612.

أيضاً يدعم هاتف Realme C63 بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يدعم الهاتف معايير IP54 في مقاومة الماء، وNFC 360، ويضم الهاتف زر ديناميكي، مع منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم الهاتف فتحة microSD.

ومن المقرر أن يتوفر Realme C63 بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 125 دولار.

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