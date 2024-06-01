تكنولوجيا: هاتف HMD Skyline سيصل في شهر يوليو وهناك تسريب في الأسعار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم تسمية الهاتف الذكي التالي الذي يحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة HMD باسم Skyline، وفقًا لتقرير جديد صادر عن موطن الشركة في فنلندا.

يقال إن Skyline سيظهر لأول مرة في شهر يوليو، حيث من المقرر أن يظهر في أحد متاجر التجزئة الفنلندية في 10 يوليو.

سيكون هذا أعلى مما اعتدنا عليه مؤخرًا من HMD و Nokia، حيث يُزعم أنه سيتم بيعه بالتجزئة مقابل 520 يورو.

سيتم تقديم الهاتف مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين، ومن المرجح أن يكون لديه دعم ثنائي الاتصال.

على الرغم من أنه لم يتم تسريب المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز هذه المرة، فمن المحتمل جدًا أن يكون هذا هو الجهاز المعروف سابقًا بالاسم الرمزي Tomcat.

وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يحتوي Skyline على شاشة FHD+ OLED مع معدل تحديث 120 هرتز، وسوف يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7s Gen 2.

من الخلف، ستكون هناك ثلاث كاميرات (كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل)، هذا وبالإضافة إلى كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

سيكون الهاتف معتمدًا على معيار IP67 لمقاومة الغبار والماء، وسيعمل بنظام Android 14 من اليوم الأول.

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