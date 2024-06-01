تكنولوجيا: إطلاق حاسب الكل في واحد Acer C24 مع معالج Intel Core Ultra 7 وشاشة FHD IPS مقاس 24 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة Acer جهاز Aspire C24 إلى مجموعة أجهزة الحواسب الشخصية المتكاملة (الكل في واحد). ويتوفر هذا الطراز الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدءًا من يوليو، ويتميز بشاشة FHD IPS مقاس 23.8 بوصة مع حواف ضيقة لتجربة بصرية واضحة وواسعة.

يبلغ سعر الجهاز حوالي 899 يورو، ولقد تم تجهيزه بأحدث معالجات Intel Meteor Lake، إما Core Ultra 7 155U أو Core Ultra 5 125U.

تتوافق هذه المعالجات مع Intel AI Boost وتتضمن رسومات Intel Arc المدمجة، مما يمكّن الحاسب من إدارة وظائف الذكاء الاصطناعي والتعامل مع متطلبات الرسومات المعتدلة بفعالية.

يمكن تكوين جهاز الكل في واحد هذا بما يصل إلى 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 2 تيرابايت من مساحة تخزين PCIe 4.0، ويتميز بمحرك الجهاز Samsung 990 PRO SSD للوصول السريع إلى البيانات وسعة تخزين كبيرة.

وللمساعدة في تقليل إجهاد العين، تتضمن شركة Acer تقنية Bluelight Shield الخاصة بها، والتي تعمل على تقليل انبعاثات الضوء الأزرق من الشاشة.

يضم تصميم Aspire C24 حامل يمكنه الإمالة والدوران وضبط الارتفاع، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على وضع المشاهدة الأكثر راحة. كما انه يأتي مزودًا بالعديد من خيارات الاتصال، مثل أربعة منافذ USB من النوع A، ومنفذ من النوع C، ومنفذ HDMI لسهولة الاتصال بالأجهزة الأخرى.

يأتي كل جهاز Aspire C24 أيضًا مزودًا بمجموعة لوحة المفاتيح والفارة اللاسلكية Acer Elite 19، مما يوفر كل ما يلزم للبدء بمجرد إخراج الجهاز من الصندوق.

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