تكنولوجيا: تطبيق YouTube يعيد تصميم قائمة Cast لتكون بدون زر “قطع الاتصال”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم الآن طرح إعادة تصميم قائمة Cast التي تم إطلاقها لأول مرة في YouTube Music على تطبيق YouTube الرئيسي على نظامي أندرويد و iOS.

يؤدي النقر على ايقونة Cast إلى فتح رسالة “Cast to” في وسط شاشتك مسبقًا. ويتيح لك النقر فوق الزر بعد بدء الجلسة التحكم في مستوى الصوت، بينما تظهر خيارات البحث الصوتي وعن بعد لأجهزة التلفاز.

وكان هناك زر “قطع الاتصال” البارز في الزاوية اليمنى السفلية.

والآن، فإن قائمة Cast الجديدة عبارة عن ورقة سفلية عائمة ذات زوايا مستديرة. لا تنتقل قائمة “تحديد جهاز” هذه من الحافة إلى الحافة. وبمجرد تشغيل شيء ما، تظهر الصورة المصغرة مع أزرار الصوت والبعيد المتوفرة أيضًا في الزاوية. وفيأي وقت، يمكنك “تحديد جهاز مختلف“.

وكانت إحدى الشكاوى التي ظهرت مع هذا التصميم هي عدم وجود زر قطع الاتصال. سيؤدي النقر على “هذا الهاتف” إلى نقل التشغيل إلى جهازك المحمول، مما يجعل إنهاء التشغيل عملية مكونة من خطوتين.

في السابق، كان خيار Disconnect او قطع الاتصال يوقف جلسة Cast ويوقفها مؤقتًا على هاتفك. تتضمن البدائل استخدام تطبيق Google Home أو مبدل وسائط أندرويد.

نشهد اليوم إعادة تصميم تطبيق YouTube Cast على نظام iOS، بينما يراها المستخدمون الآخرون على نظام أندرويد. لم يتم طرحه على نطاق واسع بعد.

وفي الوقت نفسه، سمع فريق YouTube Music التعليقات وقدم قائمة كاملة بجوار شريط تمرير مستوى الصوت.

ومع ذلك، فإنه يعمل بشكل مختلف عن ذي قبل من خلال فصل هاتفك فقط ومواصلة التشغيل على مكبر الصوت Cast. من المفترض أن تتم إضافة هذا إلى إصدار YouTube.

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