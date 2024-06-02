شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف تأثيرات نصية جديدة للرسائل مع iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبل تجربة iMessage جديدة في iOS 18 ويشاع أن الشركة تقدم المزيد من التأثيرات النصية الجديدة التي يمكنها تصميم الرسائل، حتى عند إرسالها إلى مستخدمي أندرويد.

إليك ما نعرفه حتى الآن

نص متحرك: قد يسمح لك تطبيق iMessage الخاص بنظام التشغيل iOS 18 بتحريك الكلمات الفردية داخل الجملة، حيث تشير تقارير MacRumors إلى أن هذه التأثيرات ستكون خطوة تتجاوز الرسوم المتحركة للرسالة الكاملة الموجودة مثل البالونات ودش القصاصات.

التوافق عبر الأنظمة الأساسية: في حين أن iMessage يحد حاليًا من التأثيرات الفاخرة لمستخدمي آيفون، فإن تأكيد آبل لدعم مراسلة RCS في iOS 18 يثير احتمالية إرسال هذه التأثيرات النصية الجديدة وعرضها على أجهزة أندرويد أيضًا RCS (خدمات الاتصالات الغنية) هي معيار مراسلة يهدف إلى سد الفجوة بين ميزات الرسائل القصيرة وآي مسج.

وبعيدًا عن تأثيرات النص هذه، تشير الشائعات أيضًا إلى أن iMessage الخاص بنظام iOS 18 يمكنه الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتنامية لشركة آبل بطرق مثيرة. تخيل أنك تطلب من iMessage إنشاء صورة بناءً على وصفك، ثم إرسالها بسلاسة داخل رسالتك.

مع الكشف الرسمي عن نظام التشغيل iOS 18 المتوقع في مؤتمر WWDC (مؤتمر Apple للمطورين العالميين) قريبًا، قد تظهر تفاصيل كثيرة عن هذه الخدمة.