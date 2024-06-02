شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي لـ "جوجل".. أخطاء طريفة تثير السخرية بين المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتسبب خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" في إثارة السخرية، منذ إضافتها إلى محرك بحث جوجل.

وبدأت صفحات منصات التواصل الاجتماعي تسوق الكثير من نماذج الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية، في الإجابات التي يقدمها محرك البحث باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو"



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ويتيح جوجل استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب على أسئلة المستخدمين. أحد المستخدمين قال إنه سأل جوجل باستخدام خاصية "اوفر فيو" عن كيفية المحافظة على تماسك الجبن في فطيرة البيتزا فنصحته الإجابة باستخدام نوع غير سام من الغراء لكي يبقي على تماسك جبن البيتزا.كما نشر مستخدمون آخرون صورا لصفحات نتائج محرك البحث الذي يقدم إجابات بالذكاء الاصطناعي تقول إن الكلاب تلعب في دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه ودوري كرة القدم الأمريكي إن.إف.إل وأن الرئيس باراك أوباما هو أول رئيس مسلم للولايات المتحدة.ويتيح جوجل استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب على أسئلة المستخدمين.

التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

وتسعى جوجل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات التي تمثلها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تحاول كسر سيطرة جوجل على قطاع محركات البحث على الإنترنت.

وتعتزم جوجل إطلاق خدمة أوفر فيو في دول العالم الأخرى، بنهاية العام الحالي.

ويشعر الكثير من مشغلي مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام بالقلق إزاء تراجع دخول المستخدمين إلى المواقع عبر محرك بحث جوجل، نتيجة تقديم المحرك للإجابات المباشرة للمستخدمين باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

وعلقت جوجل بقولها: إن الإجابة المختصرة التي تقدمها للمستخدمين لن تمنعهم من الدخول إلى المواقع الأصلية، للحصول على معلومات أكبر وإجابات أوسع.