شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي لـ "جوجل".. أخطاء طريفة تثير السخرية بين المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت صفحات منصات التواصل الاجتماعي تسوق الكثير من نماذج الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية، في الإجابات التي يقدمها محرك البحث باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.
خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو"
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ويتيح جوجل استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي "أوفر فيو" في البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.
وتستهدف تقديم إجابات فورية على أسئلة المستخدمين بدلا من تقديم روابط للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب على أسئلة المستخدمين.
التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
وتسعى جوجل إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات التي تمثلها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تحاول كسر سيطرة جوجل على قطاع محركات البحث على الإنترنت.
وتعتزم جوجل إطلاق خدمة أوفر فيو في دول العالم الأخرى، بنهاية العام الحالي.
ويشعر الكثير من مشغلي مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام بالقلق إزاء تراجع دخول المستخدمين إلى المواقع عبر محرك بحث جوجل، نتيجة تقديم المحرك للإجابات المباشرة للمستخدمين باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.
وعلقت جوجل بقولها: إن الإجابة المختصرة التي تقدمها للمستخدمين لن تمنعهم من الدخول إلى المواقع الأصلية، للحصول على معلومات أكبر وإجابات أوسع.