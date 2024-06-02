شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: غالبية المستخدمين على استعداد لدفع سعر كبير مقابل iPhone 17 Ultra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف استطلاع رأي أجراه موقع 9to5Mac ما يعرفه المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل بالفعل، وهناك سوق قوي يرغب في دفع علاوة كبيرة مقابل هاتف iPhone جديد فائق المستوى، ومن هنا يأتي هاتف iPhone 17 Ultra المتوقع في عام 2025.

ما نعرفه عن آيفون 17 ألترا

جلبت الأسابيع الأخيرة تقارير متعددة عن نية شركة أبل للارتقاء بجهاز iPhone أكثر من أي وقت مضى، وقال التقرير ان الهاتف فائق النحافة سيأتي في عام 2025 مع إعادة تصميم جديدة لعامل الشكل الراقي، ويقال إن iPhone 17 "Slim" سيحتوي على شاشة جديدة مقاس 6.55 بوصة.

تشير جميع المؤشرات إلى أن تشكيلة iPhone 17 تتمتع بلحظة iPhone X الخاصة بها، مع نموذج فائق التميز يجلب تغييرات كبيرة في التصميم والتكنولوجيا لا نشاهدها عادةً في التكرار السنوي.

ما الذي سيقدمه طراز 17 Ultra الجديد؟

لا يزال إعداد التقارير مبكرًا، ولكن من المتوقع أن يتميز الجهاز بما يلي:

- تصميم صناعي أرق بكثير

- هيكل من الألومنيوم

- شاشة 6.55 بوصة

- فتحة أصغر على شكل حبة للجزيرة الديناميكية

- الكاميرات الخلفية التي تم نقلها إلى الجزء العلوي الأوسط من الجهاز

- شريحة A19

- تحسين الكاميرا الأمامية

- سعر مبدئي يتجاوز طراز Pro Max

من المحتمل أن تكون بعض هذه الميزات، مثل شريحة A19 والكاميرا الأمامية الجديدة، جزءًا من 17 Pro وPro Max أيضًا، مما يترك تغييرات التصميم كأحد عوامل الجذب الرئيسية لجهاز Ultra.

لا يمكن مطلقًا الإبلاغ عن التسريبات في سلسلة التوريد حول الملعب التسويقي للجهاز، إذا نجح iPhone 17 Ultra، فمن المؤكد أنه سيتضمن تحسينات برمجية أو ميزات الأجهزة التي لا نعرف عنها بعد.

على الرغم من كل الأشياء المجهولة المتعلقة بالمنتج، يشير استطلاع للرأي أجراه موقع 9to5Mac مؤخرًا إلى أن الغالبية العظمى من القراء على استعداد لدفع علاوة مقابل طراز Ultra من iPhone.

وكما تشير الأرقام، فإن ما يقرب من ثلثي القراء الذين شملهم الاستطلاع سيكونون على استعداد لدفع ما لا يقل عن 1350 دولارًا أمريكيًا مقابل iPhone 17 Ultra، أي أكثر بـ 150 دولارًا من السعر المبدئي الحالي البالغ 1199 دولارًا أمريكيًا لطراز Pro Max.

يقول حوالي نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيدفعون إما 1350 دولارًا أو 1500 دولارًا للجهاز، مع انخفاض كبير في الاهتمام بعد علامة 1500 دولار، ويشير هذا إلى أن السعر في النطاق السعري الذي يتراوح بين 1350 و1500 دولار قد يكون المكان المناسب للمشترين المحتملين.



