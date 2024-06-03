شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة MacBooks القابلة للطي.. 6 أشياء يجب معرفتها حول خطط أبل المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الشائعات من عدة مصادر موثوقة إلى أن شركة آبل تعمل على جهاز MacBook مزود بشاشة قابلة للطي، ويمكن أن يكون في الواقع أول جهاز قابل للطي من شركة أبل، ويأتي قبل iPhone القابل للطي، ولقد جمعنا ست ميزات رئيسية سمعناها عن الجهاز حتى الآن، وفقاً لموقع macrumors.

تصميم

سيكون تصميم الشاشة الكاملة لجهاز MacBook القابل للطي مختلفًا عن جهاز MacBook الحالي، الذي يحتوي على شاشة ولوحة مفاتيح، وسيحتوي على شاشة واحدة كبيرة يمكن طيها إلى النصف.

عند فتحه، يمكن استخدام جهاز MacBook كشاشة عند إقرانه بلوحة مفاتيح ولوحة تتبع أو ماوس، وعند طيه، يمكن أن يكون بمثابة جهاز كمبيوتر محمول، ومن المفترض أن هذا النوع من التصميم لن يحتوي على لوحة مفاتيح منفصلة، ​​بدلاً من ذلك يستخدم لوحة مفاتيح على الشاشة مع مفاتيح رقمية وردود فعل لمسية لإحساس يشبه المفتاح.

مقاس

يدعي محلل أبحاث العرض روس يونغ أن جهاز MacBook القابل للطي سيحتوي على شاشة مقاس 18.8 بوصة، وتهدف شركة أبل إلى جعل الشاشة "خالية من التجاعيد قدر الإمكان" عندما يتم فتحها، واقترح محلل شركة أبل Ming-Chi Kuo أيضًا أن شركة أبل تخطط لشاشة يبلغ حجمها حوالي 19 بوصة.

تكنولوجيا العرض

يشاع أن شركة أبل تعمل مع LG Display لتطوير لوحة OLED قابلة للطي، كما تعمل LG على تطوير غطاء زجاجي رفيع للغاية قابل للطي على مدار السنوات العديدة الماضية.

واختبرت شركة أبل أيضًا تقنية العرض الورقي الإلكتروني (EPD) التي يمكن استخدامها في الأجهزة القابلة للطي المستقبلية، ومن المحتمل أن يتم استخدام EPD في الشاشة الخارجية لجهاز قابل للطي، إذا اختارت شركة أبل نوعًا من تصميم الشاشة المزدوجة مع شاشة خارجية وداخلية.

‏EPD هو شكل من أشكال تكنولوجيا الحبر الإلكتروني، المعروف بكونه أكثر قابلية للعرض من شاشات LED أو OLED في الضوء الساطع.

رقاقة سلسلة M

يمكن أن يبدأ الإنتاج الضخم على لوحات العرض القابلة للطي لجهاز MacBook المستقبلي في الربع الأخير من عام 2025 ليتم إطلاقه في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026. وسيتم توقيت ذلك باستخدام شريحة M5 المستقبلية، خلفًا لـ 2024 M4.

السعر

ستحتاج شركة أبل إلى استخدام مكونات عالية التكلفة لجهاز MacBook القابل للطي، ويعتقد Kuo أنها قد تكون باهظة الثمن تقريبًا مثل سماعة الرأس Vision Pro التي يبلغ سعرها 3500 دولار عند إطلاقها. ويبدأ سعر جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حاليًا بسعر 2500 دولار، لذا من المفترض أن يكون الطراز الأكبر القابل للطي أكثر تكلفة من ذلك.

تاريخ الافراج عنه

إذا كانت الشائعات دقيقة وتخطط شركة Apple لجعل LG Display تبدأ الإنتاج الضخم على جهاز MacBook القابل للطي في الربع الأخير من عام 2025، فيمكن إطلاق الجهاز في عام 2025 أو 2026، ويقدر Kuo أن شركة أبل ستشحن أكثر من مليون وحدة في عام 2026.

يعتقد محلل شركة أبل، روس يونغ، أن جهاز MacBook القابل للطي يمكن أن يأتي في عام 2025، وهو نفس الجدول الزمني الذي اقترحه المحلل Jeff Pu.

ومع ذلك، انتشرت شائعات حول جهاز MacBook قابل للطي في كل مكان، وقبل شهرين فقط من اقتراح جدول الإنتاج الضخم للربع الرابع من عام 2025، قال Kuo إن جهاز MacBook القابل للطي لن يأتي حتى عام 2027.