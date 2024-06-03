شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جميع ميزات Apple AI التى نتوقع الإعلان عنها في iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصلنا ما يزيد قليلاً عن أسبوع عن الكلمة الرئيسية لـ WWDC، والتي من المتوقع أن تعلن فيها أبل عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة كجزء من iOS 18، ومن المتوقع أن تكون هذه هي النقطة التي يحصل فيها Siri على ذكاء الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل صفقة مع OpenAI لدمج تقنية ChatGPT، وفقاً لموقع 9to5mac.

قررت شركة أبل جعل ميزات الذكاء الاصطناعي محور التركيز الأساسي في تحديثات البرامج لهذا العام – ولكن ما الذي نتوقعه بالضبط؟

طريقة جعل Siri أكثر ذكاءً

يجب أن تكون الأولوية القصوى للذكاء الاصطناعي لدى شركة أبل هي جعل سيري أكثر ذكاءً من ردوده المتكلفة في كثير من الأحيان، والفشل في فهم ما نريد أن يفعله، والاستجابة المخيفة "لقد وجدت هذا على الويب".

يُعتقد أن الشركة تقوم بشكل أساسي بإعادة بناء Siri لتكون قادرة على تشغيلها بواسطة نماذج اللغات الكبيرة (LLM).

من المحتمل أن يكون هذا مزيجًا من LLM الخاصة بشركة Apple وتقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI.

ومع ذلك، فإن الحجم الهائل لهذه المهمة يعني أنه من غير المتوقع الإطلاق الكامل حتى وقت ما من العام المقبل، ومن المحتمل أن تصدر أبل تحديثًا مؤقتًا في الإصدار الأولي لنظام iOS 18.

تشمل المواصفات التي نتوقع رؤيتها ما يلي:

- فهم أكثر ذكاءً لما تريد أن يفعله Siri

- إجابات منطوقة على الأسئلة بدلاً من إظهار روابط الويب (مع إخلاء مسؤولية ChatGPT)

- التعرف على جهات الاتصال الخاصة بك، والمواعيد، والمواقع، وما إلى ذلك، للحصول على استجابات أكثر ذكاءً

- القدرة على تلخيص كل شيء بدءًا من الإشعارات والرسائل وحتى المستندات الطويلة

- القدرة على التفاعل مع تطبيقاتك – على سبيل المثال. "نقل هذه الملاحظة إلى مجلد الصفحة الرئيسية الجديدة"

قدرات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

كانت التقارير حول هذا الأمر عامة إلى حد ما، ولكن كانت هناك بعض المؤشرات المحددة – مثل إزالة الكائنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للتخلص من الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها في الصور.

ميزة التنظيف الجديدة، والتي ستسمح للمستخدمين بإزالة الكائنات من الصور من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ونعلم أيضًا أن الشركة كانت تعمل على تحرير الصور بناءً على النصوص، حيث يمكنك ببساطة إخبار الجهاز بما تريد تحقيقه.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم ببساطة أن يقول "اجعل السماء أكثر زرقة" وسيفسر MGIE ذلك على أنه "تحديد السماء واختيارها، ثم زيادة التشبع في هذه المنطقة بنسبة 20%."

الرموز التعبيرية المخصصة

تحظى القصص المتعلقة بالرموز التعبيرية الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل iOS بشعبية كبيرة هنا دائمًا، مما يشير إلى أن العديد من مالكي iPhone يريدون أن يكونوا قادرين على استخدام العناصر الرسومية للتعبير عن نطاق أوسع من المشاعر في الرسائل.



يقول تقرير بلومبرج أن شركة آبل ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للسماح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة.

عمليات بحث أكثر ذكاءً في Spotlight

يقول أحد التقارير أن شركة Apple "تفكر" في استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين عمليات البحث الأكثر ذكاءً في Spotlight. على وجه الخصوص، يقول ذلك.