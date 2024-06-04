شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا وجيه بي موجان يقتربان من التصالح بعد أعوام من النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الرؤساء التنفيذيون لشركتى تسلا وشركة جي بي مورجان "إيلون ماسك و جيمي ديمون" على التوالى يلقون التصريحات - والدعاوى القضائية - على بعضهم البعض منذ عام 2016، لكن تقارير حديثة كشفت أن بعض الأشخاص قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال أن الثنائي كانت علاقتهم أفضل منذ مارس.

وذكرت الصحيفة أن ماسك حضر في شهر مارس قمة جي بي مورجان للتكنولوجيا في بيج سكاي، مونتانا، وتحدث المديران التنفيذيان لمدة ساعة على خشبة المسرح حول الذكاء الاصطناعي والسياسة، وأضاف التقرير أن ماسك زار أيضًا جناح ديمون في المنتجع وبقي هناك لأكثر من ساعة.

وقال أشخاص مطلعون على الحدث للصحيفة إنه بعد ذلك، قرر ديمون أن البنك الذي يتعامل معه قد يحاول العودة إلى التعامل مع " ماسك ". ستكون عملية التصحيح مربحة للجانبين: حيث سيحصل " ماسك " على إمكانية الوصول إلى التمويل والاستشارات من أكبر بنك في الولايات المتحدة، وستتاح لـ "جيه بي مورجان" فرصة العمل مع العديد من الشركات التابعة لرجل الأعمال المتسلسل.

توترت العلاقة لأول مرة في عام 2016 عندما ابتعد البنك الاستثماري عن ضمان عقود إيجار سيارات تيسلا، ولم يكن المصرفيون يعرفون كيفية تقييم عمر بطاريات السيارات الكهربائية، ومن الواضح أن هذا جعل " ماسك " ساهم في توتر العلاقات بينهما بحسب التقرير د.

ومنذ ذلك الحين، اعتمد ماسك بشكل أكبر على جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، اللذين كانا بالفعل المستشارين الأساسيين لشركة تسلا.

ساعد جولدمان في طرح شركة صناعة السيارات للاكتتاب العام في عام 2010، وكان خيار ماسك الأول عندما حاول جعل الشركة خاصة مرة أخرى في عام 2018.

نقلاً عن شركة البيانات المالية Dealogic، ذكرت الصحيفة أنه منذ عام 2020، تم دفع ما يقرب من 90 مليون دولار كرسوم من بنك جولدمان. Tesla وSpaceX، مشروع آخر لـ Musk.

ورفع جيه بي مورجان رفع دعوى قضائية ضد شركتي تيسلا وماسك بشأن مطالبات بقيمة 162 مليون دولار في عام 2021.

وقال البنك إن تيسلا انتهكت "بشكل صارخ" عقد عام 2014 الذي وقعته الشركتان فيما يتعلق بالضمانات المباعة للبنك.

وقال جيه بي مورجان إن تغريدة ماسك بشأن تحويل الشركة إلى شركة خاصة أفسدت السوق، رد تسلا قائلاً إن البنك كان غاضبًا لأنه تم استبعاده من أعمال ماسك وأن المديرين التنفيذيين في بنك جيه بي مورجان كان لديهم "عداء" تجاه ماسك.

في نوفمبر تحدث ديمون عن الدعوى القضائية في مؤتمر لصحيفة نيويورك تايمز، وقال: "نعتقد أننا مدينون بالمال مقابل شيء ما، لكنهم يقولون لا، وهو أمام المحكمة، وسنفوز".