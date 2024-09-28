شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HomePod أحدث جهاز منزلى من ابل.. تتحكم به بالإيماءات وهذا سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ابل للكشف عن جهاز ذكي جديد للمنزل، يشبه جهاز HomePod ، والذى وقد تم اكتشافه قبل بضعة أشهر في سلاسل التعليمات البرمجية الخاصة بشركة أبل، حيث يحمل اسم "HomeAccessory" ، حيث سيكون الجهاز الجديد سيكون بمثابة نسخة من Amazon Echo Show 10 أو Google Nest Hub Max ، حيث سيكون مزودًا بشاشة للتفاعل وعرض الأشياء عليها.

كيفية استخدام جهاز Home Accessory؟

وأوضحت ابل، أن هذا الجهاز لن يتم التواصل معه عبر الصوت فقط كما يشعر العديد من الأشخاص بالقلق بشأن هذه الوسيلة الآن، حيث يحمل جهاز Home Accessory القادم من ابل، الاسم الرمزي الداخلي J490 وسيعمل بأحدث معالج A18 من Apple ، وهذه هي نفس الشريحة التي يعمل بها iPhone 16 ، والتي توفر مزايا Apple Intelligence التي تصل إلى جهاز المنزل الذكي.

كما ستحتوي سلسلة HomePod الجديدة على شاشة مربعة، لذا نأمل أن تكون أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية من Google Nest Hub Max أو Amazon Echo Show 10 ، التي هي في الأساس مجرد أجهزة لوحية ذات إطار سميك متصلة بمكبر صوت.



مزايا جهاز Home Accessory

من ناحية أخرى، قد تكون الشاشة المربعة جيدة لعرض محتوى Instagram، ولدى ابل المزيد من الخطط لجهاز Home Accessory الجديد الذي سيكون نافذة على العالم.

وسيتم استخدام هذا الجهاز، لعرض وجوه الساعة بأسلوب Apple TV، ودعم Apple AirPlay لقبول تدفقات الوسائط من أجهزة أخرى.

ويمكن هذا الجهاز المستخدمين بالتحكم فيه بالعديد من خيارات الإدخال، بالإضافة إلى الصوت والتنقل عبر الشاشة، سيتم إدارته بالإيماءات أيضًا، والتي ستكون مفيدة بلا شك عند استخدامه لعرض الوصفات.

وبناءا علي ذلك، فإن الجهاز الجديد سيحتوي على كاميرا تتعرف على عناصر التحكم بالإيماءات المذكورة، حيث يتم وضع كاميرا FaceTime لمكالمات الفيديو عليها، والتي ستعمل أيضًا ككاشف للإيماءات.



سعر جهاز Home Accessory

وسيدعم جهاز Home Accessory مستخدمين متعددين ويخصص إعداداته لكل فرد، من المتوقع أن يتم إطلاق جهاز ابل الجديد للمنزل الذكي المزود بشاشة بعد فبراير 2025، لكن السعر لا يزال لغير معلنًا، لكن من المؤكد أن يتجاوز سعره قيمة HomePod البالغة 299 دولارًا.