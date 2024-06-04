شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: G-Assist مساعد ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدتك في ألعاب الفيديو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، خلال معرض Computex 2023، تصدرت Nvidia عناوين الأخبار لعرضها كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تمكين اللاعبين من التفاعل مع الشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) باستخدام أصواتهم، الآن، أصبحت شركة تصنيع الرقائق في دائرة الضوء مرة أخرى بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي الواعدة في عالم الألعاب، حيث قدمت الشركة للتو برنامج chatbot جديد، G-Assist، والذي يمكنه مساعدة اللاعبين الجدد على لعب ألعابهم المفضلة مثل المحترفين.

لقد مررنا جميعًا بمواقف اضطررنا فيها إلى الاعتماد على جوجل أو يوتيوب لفهم لعبة ما بشكل أفضل، فسواء كنت تبحث عن سلاح خاص في لعبة مثل Elden Ring أو تبحث فقط عن النصائح والحيل للتغلب على لعبة مثل Only Up، فإن أفضل رهان لدينا هو البحث في الإنترنت.

ولكن، قد لا يكون هذا هو الحال في المستقبل حيث سيساعد G-Assist من Nvidia اللاعبين في الحصول على معلومات حول اللعبة في الوقت الفعلي، ليس هذا فحسب، بل سيساعدك برنامج chatbot أيضًا في تحسين جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة بأفضل طريقة ممكنة وسيقترح أيضًا أفضل مسار ممكن للعمل عندما تكون في منتصف جلسة ألعاب مكثفة.

عرضت Nvidia هذا خلال عرض توضيحي متاح على قناتها الرسمية على يوتيوب يوضح العرض كيف يمكن لمشروع Project G-Assist مساعدة اللاعبين الجدد في العثور على طريقهم في اللعبة أو إنقاذ اللاعبين المتمرسين عندما يبحثون عن شيء محدد.

يستخدم Project G-Assist الذكاء الاصطناعي لضمان توفر المعلومات بسهولة عندما يحتاجها اللاعبون، وهو يعمل عن طريق استيعاب الكلام أو المطالبة النصية من اللاعب جنبًا إلى جنب مع السياق من الشاشة ثم يقوم بإدخال ذلك في نموذج لغة كبير تم تحسينه قال Guillermo Simar، قال كبير مديري المنتجات في Nvidia أثناء العرض التوضيحي: "من خلال قاعدة بيانات معرفة اللعبة الخاصة بالمطور، يمكن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي هذه على السحابة أو تسريعها محليًا بواسطة وحدة معالجة الرسومات."

لا يستطيع اللاعبون الحصول على معلومات حول اللعبة فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على اقتراحات لما يحدث على الشاشة حيث يمكن لبرنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رؤية ما يفعله اللاعب في اللعبة، وقال سيمار: "يمكن للمساعد أيضًا تصميم توصياته وفقًا لأسلوب اللعب الخاص بك".

كما ذكرنا سابقًا، يستطيع G-Assist، بصرف النظر عن المساعدة بالنصائح والحيل من داخل اللعبة، فهم جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحسينه للحصول على تجربة محسنة، ويمكن لـ chatbot أيضًا مشاركة رؤى حول "مقاييس الأداء مثل FPS ووقت الاستجابة ويمكنه إخبارك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، على سبيل المثال، إذا كنت تلعب بدقة 1080 بكسل وكان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يدعم دقة تصل إلى 4K، فسوف يساعدك G-Assist الحصول على أفضل النتائج.

قال Simar في نهاية العرض التوضيحي: "سيغير مساعدو الذكاء الاصطناعي الطريقة التي نتفاعل بها مع ألعابنا وتطبيقاتنا المفضلة، ويعد Project G Assist لمحة عن هذا المستقبل".