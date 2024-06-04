تكنولوجيا: إنتل تعلن رسمياً عن معمارية “Lunar Lake” المميزة بتصميم أعلى كفاءة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل رسمياً اليوم عن معمارية “Lunar Lake” المميزة بأعلى كفاءة لمعمارية بتصميم x86 والتي تقدم آداء 120 TOPS AI للتفوق في منافسة دعم الذكاء الإصطناعي.

تتنافس شركة إنتل بمعمارية Lunar Lake الجديدة مع شركة AMD التي قدمت سلسلة معالجات Strix Point Zen 5 Ryzen AI 300 الجديدة وكوالكوم بمعالجات Qualcomm Snapdragon X Elite / X Plus، حيث تسعى هذه الشركات للحصول على أكبر حصة من مبيعات سوق الحاسب خلال الفترة القادمة.

وتؤكد إنتل على أن معمارية Lunar Lake الجديدة ستكون الأكثر كفاءة بتصميم x86، ولقد كشفت إنتل عن معمارية الجيل القادم من المعالجات في فعاليات Computex 2024، حيث إستعرضت الشركة الجديد في آداء المعمارية والتحسينات المقدمة في هذا الجيل.

نظرة عامة على معمارية Lunar Lake

تستمر شركة إنتل في تبني تقنية Foveros 3D في تصميم معمارية Lunar Lake الجديدة، والتي تعمل على تنظيم وحدات العمل في الشريحة في مربعات، على أن تكون الحوسبة الوحدة الأساسية للتحكم في النظام.

ولقد إعتمدت إنتل على مسابك خارجية لتطوير Lunar Lake كبديل للمسبك الرسمي للشركة، ولقد أشار”Pat Gelsinger” الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة إلى أن وحدة المعالجة الرئيسية في Lunar Lake وكرت الشاشة ووحدة المعالجة العصبية تم تصنيعها بشكل كامل في TSMC بعقدة تصنيع N3B.

وترتكز معمارية Lunar Lake على تصميم هجين يتضمن 4P+4E لتحسين الآداء في المسار الواحد، كما تأتي كل نواة من أنوية Lion Cove P بذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 2.5 ميجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين مؤقت L3 بسعة 12 ميجابايت.

من جانب أخر تفتقر أنوية P إلى تقنية “Hyperthreading”، إلا أن إنتل تؤكد على أن المسارات سيكون لها القدرة في التغلب على8C/16T من AMD.

أيضاً تأتي أنوية Skymont E الأربعة بذاكرة تخزين مؤقت L2 مشتركة، وتؤكد التسريبات على أن IPC يكافئ الآداء المقدم في AMD Zen 3، كما تأتي المعالجات الجديدة بكرت الشاشة “Battlemage Arc”بشكل Xe2-LPG قبل الإصدار الرسمي، والذي يتضمن 8 من أنوية Xe، و8 من أنوية RT، مع محرك للذكاء الإصطناعي وسعة 8 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت.

وتؤكد إنتل على أن Xe2-LPG iGPU يقدم آداء أسرع بنسبة 50% في Lunar Lake مقارنة ب Xe-LPG في Meteor Lake.

إدارة الطاقة

تأتي معمارية Lunar Lake ببعض التحسينات لدعم إدارة الطاقة وخفض إستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى، حيث تعمل ذاكرة التخزين المؤقت على خفض إستهلاك الطاقة في الذاكرة، مع (LPI) التي تعمل على إستمرار الأجهزة في العمل بطاقة منخفضة.

هذا إلى جانب بعض التغييرات في “Thread Director” لتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة بإستخدام التعلم الآلي، وتأتي معمارية Lunar Lake بشكل عام بميزة إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 40% مقارنة بمعمارية Meteor Lake.

المصدر