شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: راصد الزلازل الهولندى يحذر: زلزال بقوة 7 ريختر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، أمس الإثنين، من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو، ويمكن أن يكون هناك هزة كبيرة في حدود الـ7 درجات على مقياس ريختر.

نشر الباحث الهولندي على حسابه على "إكس"، في النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، حيث أوضح من خلالها تفاصيل توقعاته.

وقال هوغربيتس في فيديو على حسابه في "يوتيوب": هناك اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض، مؤكداً أن ذلك "يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وأضاف: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير"، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية، ونرى اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري، وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس، ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد، ويحدث ذلك في اليوم السادس من يونيو".

يرفض الكثير من العلماء حول العالم نظريات الهولندي هوغربيتس، علي أعتبار أنها غير علمية، ولا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.