بقوة 8 ريختر.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر.. وهذا هو موعده

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، من نشاط زلزالي مرتقب يضرب الأرض، بسبب اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة اليوم.

وكتب هوجربيتس تدوينة عبر حابه بمنصة "إكس" قال فيها إن الزلزال المحتمل سيكون مدمرا بقوة 8 درجات على مقياس ريختر.

ولم يحدد الباحث الهولندي الموقع المحتمل لهذا الزلزال المدمر، مرجحا أن يحدث في الفترة بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو.

وقال هوجربيتس: "ستكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانان متزامنان: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض.. وهذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وتابع: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية، كما أننا نرى أيضا اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس من الشهر".

ويمكن اعتبار النبوءة هذه المرة اختبارا حقيقيا لمصداقية هوجربيتس، لأنها تتزامن مع اقترانات واصطفاف كوكبي يتابعه العالم كله بالفعل، على عكس التنبؤات السابقة التي كان يشير فيها إلى هندسة حرجة للكواكب لا نعلم عنها شيئا.