منتصف التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3060 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3570 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 2649 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.