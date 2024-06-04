علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات Samsung

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، ووجه بضرورة إجراء التحديثات.
ويمكن التعرف على التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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