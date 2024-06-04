شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات Samsung والان نبدء بالتفاصيل

🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.



🔗https://t.co/RNxYutUbf6 pic.twitter.com/P9euonJU4Q — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 4, 2024

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، ووجه بضرورة إجراء التحديثات.ويمكن التعرف على التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)