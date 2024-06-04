شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات Samsung والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، ووجه بضرورة إجراء التحديثات.
ويمكن التعرف على التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
ويمكن التعرف على التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
🔴 تحذير أمني:— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 4, 2024
بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
🔗https://t.co/RNxYutUbf6 pic.twitter.com/P9euonJU4Q