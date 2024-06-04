تكنولوجيا: إطلاق OneXPlayer X1 Ryzen Edition مع Ryzen 7 وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت وتخزين 4 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OneXPlayer جهاز الألعاب X1 Ryzen Edition المحمول في الصين، ويأتي الجهاز مزودًا بمعالج AMD Ryzen 7 8840U، بتردد أقصى يبلغ 5.1 جيجاهرتز، ويمكن إقرانه بما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5X و 4 تيرابايت من مساحة تخزين PCIe 4.0.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، فهو يتوفر فقط بذاكرة 32 جيجابايت ومتغير تخزين 1 تيرابايت للطلب المسبق بسعر 6899 يوان صيني (حوالي 952 دولارًا).

وإلى جانب معالج Ryzen 7 فإن الجوانب الأخرى متطابقة مع معالج Intel Meteor Lake OneXPlayer X1. وهذا يعني أنه لا يزال يوفر تعدد الاستخدامات 3 في 1، مما يسمح لك باستخدام الجهاز كجهاز لوحي أو حاسب محمول صغير أو جهاز ألعاب عادي محمول باليد.

تبقى الشاشة أيضًا دون تغيير، فهي نفس لوحة LTPS مقاس 10.95 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل سطوع 540 نتس في المتر المربع ودعم اللمس 10 نقاط وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100 بالمئة.

أما بالنسبة للبطارية، فهي بطارية بقوة 65.02 واط، وهي أقل قليلاً من Asus ROG Ally X الذي تم إطلاقه حديثًا. ولكن الجزء الجيد هو أنك تحصل على منفذي USB 4.0 مع منفذ OCuLink مخصص للحصول على أداء أفضل مع وحدات eGPU (مثل OneXGPU).

من ناحية أخرى، يحتوي جهاز الألعاب المحمول الجديد من Asus على منفذ USB 4.0 ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C.

ومع ذلك، تتضمن الميزات الأخرى في OneXPlayer X1 Ryzen Edition إعدادًا صوتيًا مضبوطًا لـ HARMAN، وإعداد تبريد قوي، وجسم من سبائك الألومنيوم.

لا توجد معلومات عن التوفر العالمي والأسعار حتى الآن، لكن الشركة تبيع نسخة Intel في الأسواق الدولية. لذلك، يجب أن يشهد الإصدار الجديد إطلاقًا عالميًا قريبًا.

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