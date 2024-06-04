تكنولوجيا: تسريب دليل المستخدم الخاص بكاميرا Leica M11-D مما يؤكد الشائعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المصدر Leica Rumors، التي شاركت التحديثات حول كاميرا Leica M11-D القادمة حتى الآن، جميع الشائعات، وذلك بفضل تسريب دليل البدء السريع الذي يحتوي على جميع التفاصيل ذات الصلة.

للتلخيص، يتمثل المفهوم الكامن وراء الإصدار “D” من سلسلة M الرقمية؛ الذي تم تقديمه لأول مرة مع M10-D في أكتوبر 2018، في توفير واجهة مجردة تجعل تجربة التصوير أقرب ما يمكن إلى تجربة الفيلم بشكل فعال.

وهذا يعني أن M11-D، مثل M10-D، لن تحتوي على شاشة تعمل باللمس لمعاينة الصور في العرض المباشر أو بعد الالتقاط، وبالتالي لا توجد عناصر تحكم لإعدادات القائمة أيضًا.

وبدلاً من ذلك، وكما يؤكد التسريب، فإن الجزء الخلفي من الكاميرا سيحتوي على قرص ISO. وقد استخدمت M10-D نفس المساحة لقرص تعويض التعريض الضوئي ومفتاح التشغيل/الإيقاف.

وهناك تغيير آخر مؤكد من M10-D هو أن مسند الإبهام القابل للطي المثير للجدل، والمصمم ليبدو وكأنه رافعة تقدم الفيلم، قد اختفى. يمكن للمستخدم بالطبع شراء مسند إبهام ملحق يتم تثبيته على نقطة التثبيت في الجزء العلوي من الكاميرا.

ونظرًا لكونها M11، فقد تم أيضًا استبدال لوحة القاعدة القابلة للفصل برافعة لإزالة فتحة البطارية.

مع توفر عناصر التحكم الأساسية فقط; سرعة الغالق و ISO, على هيكل الكاميرا، ستجذب كاميرا M11-D المصورين الأكثر نقاءً الذين يريدون نفس التجربة كما هو الحال مع كاميرا السلسلة M التناظرية.

يمكن استخدام تطبيق Leica FOTOS للهاتف المحمول لضبط جميع الإعدادات الأخرى أو للحصول على عرض مباشر أو لمعاينة الصور الملتقطة. يمكن أيضًا استخدام ملحق عدسة الكاميرا الإلكترونية Leica Visoflex 2 الاختياري للوظيفتين الأخيرتين.

ومن الداخل، فإن الإصدار الجديد هو نفسه M11-P، مع مستشعر كامل الإطار بدقة 60 ميجابكسل، ومعالج Maestro III، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

من المتوقع إطلاق M11-D هذا الشهر، ومع ذلك فإن تفاصيل الأسعار ليست متاحة بعد.

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