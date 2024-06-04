تكنولوجيا: الإعلان عن معالج AMD Ryzen AI 300 Series لسلسلة Acer Swift في الربع الثالث من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع أحدث إعلان AMD عن معالج AMD Ryzen AI 300 Series، قالت شركة Acer أيضًا أن سلسلة Swift الخاصة بها ستحتوي على نماذج مع المعالج الجديد بدءًا من الربع الثالث من عام 2024. وستتلقى النماذج الجديدة أيضًا تحديثًا مجانيًا لتجارب Copilot+ PC عند توفرها.

يعتمد معالج AMD Ryzen AI 300 Series على بنية Zen 5 الجديدة عالية الأداء، وهي مجهزة بما يصل إلى 12 نواة عالية الأداء و 24 خيط مسار، وكجزء من AMD Ryzen AI، تستفيد المعالجات الجديدة من تقنية AMD XDNA 2 الجديدة لتوفير ما يصل إلى 50 +NPU TOPS من أداء معالجة الذكاء الاصطناعي.

وبهذا، ستسمح سلسلة Swift المستقبلية ونماذج الحاسب المحمول الأخرى للمستخدمين بنشر قدرات الذكاء الاصطناعي محليًا وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية ونماذج اللغات الكبيرة ومساعدي الذكاء الاصطناعي مباشرةً.

وقالت شركة Acer أيضًا إن المستخدمين يمكنهم تحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت ودون التضحية بعمر البطارية.

ووفقًا لـ AMD، تم تحسين معالجات AMD Ryzen AI 300 Series لتقليل استهلاك الطاقة وعمر بطارية ممتاز حتى في أحمال عمل الحوسبة الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ذاكرة تخزين مؤقت تصل سعتها إلى 36 ميجابايت لتسريع الإنتاجية والاستجابة.

كما توفر رسومات AMD Radeon 800M المدمجة أيضًا دعمًا عالي الدقة للعرض وترميزًا سريعًا مع أو بدون بطاقة رسومية منفصلة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تواريخ الاطلاق والأسعار بعد، لذا علينا أن ننتظر ونرى.

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