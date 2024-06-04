شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تمنح الموافقات الأولى للتجارب العامة للقيادة الذاتية المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الصين الموافقة لمجموعة أولى مكونة من تسع شركات لصناعة السيارات لإجراء اختبارات على المركبات ذات تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة على الطرق العامة، في إطار خطة لتسريع اعتماد السيارات ذاتية القيادة، وفقاً لصحيفة رويترز.

سيتم إجراء اختبارات ما يسمى بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث من قبل شركات صناعة السيارات بما في ذلك BYD ، بالإضافة إلى الشركات المصنعة الكبرى المملوكة للدولة مثل Changan Automobile، وفقًا لبيان نشرته وزارة الصناعة.



أصدرت الصين المبدأ التوجيهي للمخطط الوطني في نوفمبر الماضي لبدء قبول الطلبات المقدمة من الشركات التي تسعى إلى طرح المزيد من المركبات ذاتية القيادة بالكامل لاعتمادها على نطاق واسع.

في الخطة، يُسمح للسائقين في المركبات التجريبية برفع أيديهم عن عجلة القيادة، مع تحمل شركات صناعة السيارات ومشغلي الأساطيل مسؤولية السلامة.

وقالت الوزارة إن التجربة ستمهد الطريق لمزيد من التسويق التجاري لتقنيات القيادة الذاتية الأكثر تقدما، دون الخوض في تفاصيل، وقال المسؤولون التنفيذيون في شركات صناعة السيارات إنها خطوة أقرب إلى السماح ببيع مركبات المستوى الثالث واستخدامها من قبل المشترين الأفراد ومشغلي الأساطيل.

وتقدم ما لا يقل عن 10 شركات تصنيع سيارات وموردين، بما في ذلك هواوي وXpeng، وإمكانات القيادة الذاتية من المستوى الثاني في الصين، والتي لا تزال تتطلب سائقًا يقظًا ويداه على عجلة القيادة.

أفادت رويترز أن شركة تسلا تستعد أيضًا لتسليم برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD) للمستخدمين الصينيين خلال العام، FSD هو أيضًا نظام من المستوى الثاني، لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لشركة تسلا قال إن المزيد من المركبات ذاتية القيادة بالكامل أصبحت قريبة.