تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشات PRO MP252 E2 وPRO MP271A E 2 في مؤتمر #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI اليوم عن اثنان من الشاشات الجديدة PRO MP252 E2 وPRO MP271A E 2 التي تأتي بمعدل تحديث 120 Hz.

تتميز شاشة MSI PRO MP252 E2 المميزة بلوحة IPS LCD بحجم 24.5 إنش، بجودة عرض FHD بدقة 1920 في 1080 بيكسل، وتتميز بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية، وتغطية لونية بنسبة 100% بمعايير sRGB، وسطوع 300 nits، وتضم الشاشة منفذ HDMI 2.0b، ومنفذ DP 1.4، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وتأتي شاشة MSI PRO MP271A E2 الأكبر بحجم 27 إنش، وتغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 108%، كما تضم منفذ VGA، و HDMI 2.0b، وDP 1.4.

كما تضم الشاشات مكبرات صوتية مدمجة بقدرة 2W، وتؤكد الشركة على تقليص الإطار السفلي بنسبة 37% في شاشات MSI PRO MP252 E2 وMSI PRO MP271A E2.

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