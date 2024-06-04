شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر إعلانا جديدا فى خلاصة انستجرام لا يمكن تمريره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر ميتا نوعًا جديدًا من الإعلانات غير القابلة للتخطي في موجز انستجرام، والذي تسميه الشركة "فاصل إعلاني"، فمع الإعلانات الجديدة، التي رصدها بعض المستخدمين، لا يمكنك التمرير بعد إعلان الخلاصة حتى ينتهي "الفاصل الإعلاني".



ووفقا لما ذكره موقع "engadget" فإن لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على Reddit وX، تبين أن طول "الفواصل" هو بضع ثوانٍ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان الطول يمكن أن يتغير إذا قررت ميتا جعل التنسيق الجديد رسميًا.



تشير رسالة داخل التطبيق إلى أن "الفواصل الإعلانية هي طريقة جديدة لمشاهدة الإعلانات على انستجرام"، مضيفة "في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مشاهدة إعلان قبل أن تتمكن من مواصلة التصفح."



على الرغم من أن إعلانات الفيديو غير القابلة للتخطي شائعة على منصات أخرى، مثل يوتيوب، إلا أنها تمثل تنسيقًا جديدًا لـ"انستجرام".

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الشركة تقوم بتجربة الإعلانات في خلاصتها الرئيسية بدلاً من Reels أو Stories، حيث تكون إعلانات الفيديو أكثر شيوعًا.

أكدت الشركة، أنها كانت تختبر تنسيق الإعلان الجديد، وقال متحدث باسم ميتا "بينما نختبر ونتعلم، سنقدم تحديثات إذا أدى هذا الاختبار إلى أي تغييرات رسمية في المنتج".