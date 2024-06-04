تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن أحدث مميزات الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدمين داخل الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يترقب المستخدمين مميزات تقنية الذكاء الإصطناعي القادمة في الألعاب، ولقد كشفت NVIDIA عن أحدث مميزات الذكاء الإصطناعي التي تستهدف دعم المستخدمين داخل الألعاب.

أوضحت NVIDIA الدور الذي ستلعبه تقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين آداء أجهزة الحاسب في الألعاب المفضلة للمستخدمين.

ولقد قدمت NVIDIA عرض توضيحي لروبوت الدردشة G-Assist في منصة GeForce لجلب مميزات الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يدعم G-Assist المستخدمين باثنان من الوظائف الرئيسية في الإعدادات أو داخل الألعاب مباشرة.

كما أوضح العرض الحي لآداء G-Assist في “Survival Ascended” قدرة الذكاء الإصطناعي في الإجابة عن التساؤلات المطروحة لدعم المستخدمين داخل اللعبة، مثل التساؤلات حول الأسلحة أو كيفية العثور على المواد اللازمة، حيث يتم الإجابة لطلب المستخدم بتحديد الرمح كأفضل الأسلحة، وأيضاً توجيه المستخدم لجمع الخشب والصوان والألياف لصنع رمح.

أيضاً يمكن تحسين إعدادات الألعاب مثل تحسين إعدادات “Cyberpunk 2077” مثل تطبيق إعدادات مرتفعة للجرافيك أو تحسين جودة الجرافيك.

كما يدعم G-Assist تحليل النظام بشكل كامل، وإقتراح التغييرات المطلوبة لتجربة أفضل في الألعاب، مثل شاشة 4K أو معدل تحديث يتراوح بين 60Hz إلى 144Hz.

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