تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن التصميم المتوقع لساعة Galaxy Watch FE الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري قريباً في الأسواق جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم ساعة Galaxy Watch FE الذكية.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار منخفض التكلفة في الجيل القادم من الساعات الذكية، والذي ينطلق بعنوان Galaxy Watch FE.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت اليوم عبر “Sudhanshu Ambhore” أن ساعة Galaxy Watch FE ترتكز أيضاً على الإصدار السابق من ساعات سامسونج الذكية على غرار منتجات سامسونج من سلسلة FE.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن ساعة Galaxy Watch FE ستأتي بمعالج Exynos W920 الذي يرتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

أيضاً تأتي ساعة Galaxy Watch FE الذكية بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، كما تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 247 mAh لعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

كما تدعم الساعة مقاومة الماء عند 5 ATM، وتأتي بمعايير IP68، أيضاً تتضمن الساعة الذكية مستشعرات لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتي Galaxy Watch FE بدعم رصد تخطيط كهربية القلب (ECG)، مع تحليل القياسات الحيوية للجسم.

يذكر أن تصميم ساعة Galaxy Watch FE يرتكز على إصدار سامسونج السابق Galaxy Watch4، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي المقرر عقده في شهر يوليو.

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