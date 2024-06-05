تكنولوجيا: معرض ألعاب Xbox القادم قد يكشف عن اول جهاز ألعاب محمول للشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تعقد شركة Xbox عرضًا تقديميًا جديدًا في 9 يونيو بعنوان “Xbox Games Showcase والذي سيكشف عن ألعاب من الاستوديوهات التابعة لـ Xbox بما في ذلك Bethesda و Activision/Blizzard بالإضافة إلى استوديوهات الجهات الخارجية.

ومع ذلك، قد لا يقتصر معرض Xbox Games Showcase على الألعاب فقط، وقد ينتهي بنا الأمر إلى إلقاء نظرة أولى على جهاز الالعاب المحمول كأول جهاز محمول للشركة.

فوفقًا للمسرب eXtas1s، فإن Xbox سوف تقوم بالكشف عن جهاز الألعاب المحمول في معرض ألعاب Xbox القادم. وللأسف، لم يشارك المسرب أي معلومات أخرى بخصوص الجهاز.

ونظرًا لأن eXtas1s يتوقع أن يكون الأمر مثيرًا للتشويق، يمكننا أن نفترض أنه إذا قررت Xbox تأكيد وجود الجهاز، فقد يكون ذلك في شكل مونولوجات للمطورين مصحوبة ببعض لقطات الجهاز.

اتبعت الشركة نفس النمط مع الكشف الأولي عن Xbox One X و Xbox Series X في E3 2016 و E3 2019 على التوالي.

هناك احتمال أن يقع تاريخ إصدار Xbox Portable في وقت ما في عام 2026 كما ذكر Jez Corden من Windows Central في شهر مارس.

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